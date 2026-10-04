Omaz Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL) vão ao 2º turno pelo governo do Amazonas

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Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL) avançam para o segundo turno das eleições estaduais, com apuração de 98% das urnas. Aziz liderou com 40,34% dos votos, enquanto Maria do Carmo garantiu a segunda vaga com 24,77%, superando o atual governador. A disputa foi acirrada e promete um segundo turno eletrizante em 25 de outubro.

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O senador Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL), foram os dois candidatos mais votados para o comando do estado neste domingo, 4, e voltarão a se enfrentar no segundo turno, em 25 de outubro.

Com 98,05% das urnas apuradas, Aziz aparecia com 40,34% dos votos, enquanto Maria do Carmo contabilizava 24,77%. O terceiro lugar ficou com o atual governador do estado, Roberto Cidade (União Brasil), que pontuou 21,80%.

As últimas pesquisas de intenção de voto mostravam uma disputa acirrada pelo segundo lugar. De acordo com sondagem da Real Time Big Data da última sexta-feira, 2, Aziz tinha 36% da preferência dos eleitores. Roberto Cidade e professora Maria do Carmo estavam empatados com 24% do eleitorado amazonense.