Oito em dez brasileiros veem aumento da violência em dois anos, diz Quaest

Para oito em cada dez eleitores (79%), o cenário de violência no Brasil piorou de forma generalizada nos últimos dois anos. O dado consta em uma nova pesquisa Pax/Quaest, divulgada nesta sexta-feira, 18, que questionou a população sobre a percepção em relação à crise de segurança pública, uma das pautas centrais das campanhas eleitorais em 2026.

Chega a 70% a parcela da população que vê uma grave alta da violência nacional desde 2024, enquanto 9% afirmam que a criminalidade “aumentou um pouco”. Outros 15% afirmam que o cenário “ficou igual” nos últimos dois anos, e apenas 5% dos entrevistados veem melhora no quadro de segurança neste período.

Percepção sobre a violência no Brasil nos últimos dois anos (Pax/Quaest)

Aumentou muito: 70%

Aumentou um pouco: 9%

Ficou igual: 15%

Diminuiu um pouco: 4%

Diminuiu muito: 1%

Não sabe/não respondeu: 1%

Continua após a publicidade

Entre aqueles que percebem piora da crise de segurança, predomina a ideia de que os crimes estão cada vez mais frequentes e também mais violentos. Uma pequena parcela se diz preocupada apenas com a criminalidade mais recorrente, e outra acredita que os casos não estão aumentando, mas ficando mais brutais.

Razões para a percepção de aumento da violência (Pax/Quaest)

Continua após a publicidade

Têm acontecido mais crimes: 14%

Os crimes ficaram mais violentos: 12%

As duas coisas: 73%

Não sabe/não respondeu: 1%

Outro dado que chama à atenção na pesquisa diz respeito às punições contra os criminosos: para dois terços do eleitorado brasileiro (67%), as penas estão mais brandas hoje do que no passado, enquanto pouco mais de um quinto (22%) acreditam que o combate ao crime se tornou mais severo nos últimos anos.

Continua após a publicidade

Percepção sobre a punição para criminosos nos últimos anos (Pax/Quaest)

Maior: 22%

Menor: 67%

Não sabe/não respondeu: 11%

Continua após a publicidade

A pesquisa Pax/Quaest entrevistou 2.004 eleitores em todo o Brasil entre os dias 12 e 15 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.