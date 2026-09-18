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Oito em dez brasileiros veem aumento da violência em dois anos, diz Quaest

Dois terços acreditam que punição a criminosos tem sido mais branda, segundo levantamento publicado nesta sexta-feira

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 09h43
Pistola preta com cano apontado para frente, um carregador com munição e várias balas espalhadas sobre uma superfície escura e texturizada
Brasil registrou 40.775 mortes violentas intencionais em 2025, o equivalente a 111 casos por dia, segundo o Anuário de Segurança Pública (SimpleImages/Getty Images)
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Oito em dez brasileiros veem aumento da violência em dois anos, diz Quaest Priorizar nos meus resultados Google

Para oito em cada dez eleitores (79%), o cenário de violência no Brasil piorou de forma generalizada nos últimos dois anos. O dado consta em uma nova pesquisa Pax/Quaest, divulgada nesta sexta-feira, 18, que questionou a população sobre a percepção em relação à crise de segurança pública, uma das pautas centrais das campanhas eleitorais em 2026.

Chega a 70% a parcela da população que vê uma grave alta da violência nacional desde 2024, enquanto 9% afirmam que a criminalidade “aumentou um pouco”. Outros 15% afirmam que o cenário “ficou igual” nos últimos dois anos, e apenas 5% dos entrevistados veem melhora no quadro de segurança neste período.

Percepção sobre a violência no Brasil nos últimos dois anos (Pax/Quaest)

  • Aumentou muito: 70%
  • Aumentou um pouco: 9%
  • Ficou igual: 15%
  • Diminuiu um pouco: 4%
  • Diminuiu muito: 1%
  • Não sabe/não respondeu: 1%
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Entre aqueles que percebem piora da crise de segurança, predomina a ideia de que os crimes estão cada vez mais frequentes e também mais violentos. Uma pequena parcela se diz preocupada apenas com a criminalidade mais recorrente, e outra acredita que os casos não estão aumentando, mas ficando mais brutais.

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Razões para a percepção de aumento da violência (Pax/Quaest)

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  • Têm acontecido mais crimes: 14%
  • Os crimes ficaram mais violentos: 12%
  • As duas coisas: 73%
  • Não sabe/não respondeu: 1%

Outro dado que chama à atenção na pesquisa diz respeito às punições contra os criminosos: para dois terços do eleitorado brasileiro (67%), as penas estão mais brandas hoje do que no passado, enquanto pouco mais de um quinto (22%) acreditam que o combate ao crime se tornou mais severo nos últimos anos.

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Percepção sobre a punição para criminosos nos últimos anos (Pax/Quaest)

  • Maior: 22%
  • Menor: 67%
  • Não sabe/não respondeu: 11%
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A pesquisa Pax/Quaest entrevistou 2.004 eleitores em todo o Brasil entre os dias 12 e 15 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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