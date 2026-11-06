Oficial da Marinha é preso em investigação sobre fraudes na compra de armas para CACs

Um militar da Marinha foi preso temporariamente por posse irregular de arma de fogo. Ele é um dos alvos na 2ª fase da Operação Polaridade, da Polícia Federal, que mira um esquema de fraudes em processos de aquisição de armas e munições destinadas a Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores (CACs).

Além do oficial, dois policiais militares estão entre os investigados. A apuração aponta que pessoas interessadas em obter autorização para adquirir armas de fogo fariam pagamentos a um funcionário terceirizado da Polícia Federal, que facilitaria o processo de aquisição.

Como parte da investigação, policiais federais fizeram buscas na última quarta-feira, 4, em Rio das Ostras, Macaé, São Pedro da Aldeia, Araruama e Volta Redonda. Os agentes da PF apreenderam sete fuzis, uma pistola, um revólver e uma espingarda. O material será submetido a perícia, assim como aparelhos eletrônicos e documentos coletados.

A Polícia Federal afirmou que as diligências continuam para identificar todos os envolvidos e esclarecer a operação do esquema criminoso. “Os investigados poderão responder, conforme suas responsabilidades, pelos crimes de corrupção ativa e passiva, inserção de dados falsos em sistema de informações, associação criminosa, falsidade ideológica e comércio ilegal de arma de fogo, entre outros delitos que possam ser identificados no decorrer da investigação”, afirmou a corporação em nota.

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Operação Polaroide

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A primeira etapa da Operação Polaroide foi deflagrada no dia 4 de setembro, quando agentes cumpriram 20 mandados de prisão e 26 de busca e apreensão em municípios do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Na ocasião, 11 pessoas foram presas e quatro fuzis foram apreendidos. Durante desdobramentos posteriores, foram localizados mais armamentos, totalizando ao menos 17 fuzis e oito pistolas apreendidos no âmbito da operação.

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O ponto de partida da investigação foi a identificação de que um colaborador terceirizado, vinculado ao Núcleo de Armas da PF – responsável pela administração e controle da posse de armas de fogo –, aprovou requerimentos sem a apresentação de documentação obrigatória. Inconsistências, como autorização mediante a apresentação de documentos falsos ou incompatíveis, foram identificadas em vários processos. Além disso, as diligências apontaram vínculos entre requerimentos analisados e armas apreendidas em uma operação.