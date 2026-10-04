Observadores eleitorais relatam filas em 80% dos locais de votação neste domingo

Até as 14h deste domingo, 4, cerca de 80% dos locais de votação para as eleições gerais de 2026 registraram filas de eleitores. O dado é da Transparência Eleitoral Brasil, organização que atua como observadora independente do pleito.

Segundo a Transparência Eleitoral, filas com ao menos três pessoas foram verificadas em 479 das 610 seções eleitorais observadas no Brasil e no exterior. Em alguns locais, conforme a organização, houve relatos de espera de mais de uma hora em alguns locais de votação.

Em cerca de metade dos locais observadores, havia fiscais dos partidos posicionados para acompanhar o processo eleitoral e a apuração dos resultados. A Transparência Eleitoral relata que houve episódios de tumulto no Rio de Janeiro envolvendo fiscais que abordaram a equipe de observadores de forma intimidatória, apresentando-se como “fiscais de urnas”.

Já no exterior, houve casos de início de confusão entre fiscais e mesários nas zonas eleitorais nos Estados Unidos e na Itália. Em Boston, nos EUA, um agente partidário chegou a insultar uma mesária e dirigir-se a ela como “jumenta”.

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Houve, ainda, episódios pontuais de problemas no sistema de votação, incluindo falhas na biometria e urnas que tiveram erros na inicialização ou precisaram ser reinicializadas. Conforme a Transparência Eleitoral, os erros e tumultos ocorreram de forma isolada e não comprometeram o processo eleitoral.