OAB se mantém mobilizada para evitar pizza no STF sobre mensagens de Vorcaro e Moraes

Apesar do adiamento da reunião que a OAB teria na quarta-feira com o presidente do STF, Edson Fachin, o presidente nacional da entidade, Beto Simonetti, convocou uma reunião extraordinária do Colégio de Presidentes das Seccionais para discutir a crise que envolve a Corte.

O colegiado reúne os presidentes dos Conselhos Seccionais da OAB nos 26 estados e no Distrito Federal, além da Diretoria do Conselho Federal, e funciona como instância de articulação e consulta do Sistema OAB.

Na reunião com Fachin, Simonetti levaria a preocupação da advocacia com as apurações relacionadas aos ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça. A posição da OAB é de que qualquer investigação deve ser conduzida com rigor, mas com respeito às garantias constitucionais, especialmente à inviolabilidade profissional da advocacia e ao sigilo de documentos, informações e comunicações de advogados.

A OAB também pretende cobrar uma resposta rigorosa diante de eventuais desvios de conduta de integrantes do Supremo.

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“A sociedade precisa constatar que o STF não usa uma régua diferente para seus integrantes. A credibilidade da Justiça depende da ética dos juízes”, afirmou Simonetti.