OAB-RJ defende filho de Luiz Fux após mensagens com Vorcaro

A presidente da OAB-RJ, Ana Tereza Basilio, e integrantes da Diretoria do Conselho Seccional divulgaram uma nota em apoio ao advogado Rodrigo Fux, filho do ministro do STF Luiz Fux.

A manifestação ocorre após a divulgação de mensagens trocadas entre Rodrigo e o banqueiro Daniel Vorcaro. Em uma delas, o advogado ofereceu “tapete vermelho” ao dono do Banco Master.

No texto, eles afirmaram que “Rodrigo Fux sempre foi reconhecido entre seus pares por manter conduta proba e ilibada, pautada pela ética, pelo rigor técnico e pelo estrito cumprimento dos deveres profissionais”.

Os integrantes da OAB-RJ afirmaram não ter identificado “qualquer conduta atípica, irregular ou incompatível com o exercício da advocacia” nas mensagens.

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“A aproximação comercial ou a tentativa de prospecção de potenciais clientes, por constituírem atos ínsitos ao regular exercício da advocacia, traduzem o exercício legítimo da advocacia e não caracterizam postura atípica ou suspeita”, diz o texto.