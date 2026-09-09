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OAB/DF abre apuração disciplinar sobre escritório da família de Alexandre de Moraes e advogado ligado a Gonet

Procedimentos éticos têm como base relatório da Polícia Federal envolvendo contratos do Banco Master e correm sob sigilo legal

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 12h40 | Atualizado em 9 set 2026, 13h01
Mulher loira de blazer bege e blusa branca, com expressão séria, olha para a câmera, enquanto um homem calvo e desfocado aparece em primeiro plano, de costas
Alexandre de Moraes, ministro do STF, e a esposa, Viviane Barci de Moraes (MAURO PIMENTEL/AFP)
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A Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF) comunicou, na noite desta terça-feira, 8, a abertura de um procedimento ético-disciplinar contra os sócios do escritório Barci & Barci Advogados, administrado por Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

A decisão foi anunciada pelo presidente da OAB/DF, Paulo Maurício Siqueira. Fundamentada em relatório da Polícia Federal, a medida abre prazo para que a sociedade de advogados demonstre a regularidade da contratação e da prestação de serviços ao Banco Master.

A seccional também determinou a abertura de apuração contra o advogado Ciro Soares, investigado como suposto elo entre o ex-baqueiro Daniel Vorcaro e o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Ambos os procedimentos tramitam sob o sigilo previsto em lei. A OAB/DF ressalta que o caráter sigiloso não implica juízo antecipado de culpa, assegurando aos representados as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

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Em nota, o escritório Barci de Moraes lamentou que “questões já analisadas e arquivadas pela PGR sejam utilizadas em contexto eleitoral na OAB/DF” e manifestou a expectativa de que o presidente da entidade “reveja suas declarações e faça os esclarecimentos necessários, evitando a adoção das medidas cabíveis”.

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