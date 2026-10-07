OAB da Bahia aciona Polícia Federal contra Rodrigo Constantino

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A regional baiana da OAB protocolou uma notícia-crime contra o economista Rodrigo Constantino na Polícia Federal. A ação ocorre devido a comentários pejorativos direcionados à Bahia, onde ele afirmou que o estado é o “câncer do Brasil” e Salvador, um “lixo”. A OAB-BA pede investigação por preconceito regional.

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A regional baiana da Ordem dos Advogados do Brasil protocolou junto à Polícia Federal uma notícia-crime contra o economista e influenciador digital Rodrigo Constantino nesta quarta-feira (7), devido a comentários pejorativos direcionados aos cidadãos do estado.

Em um vídeo divulgado por ele mesmo após o resultado do primeiro turno das eleições no domingo, Constantino afirmou que “a Bahia é o câncer do Brasil” e que “Salvador é um lixo”. Diante das ofensas proferidas, a OAB-BA pede na petição uma investigação de possível preconceito regional, argumentando que os insultos ultrapassaram os limites legítimos da liberdade de expressão.

O documento solicita ainda a preservação de provas digitais, a checagem do alcance da publicação e o envolvimento de órgãos competentes para avaliar as possíveis reparações cíveis e criminais.

A seccional da OAB reforça que, embora Constantino tenha tentado se retratar posteriormente, diligências da PF são necessárias para que o caso seja analisado de forma técnica e a defesa dos direitos humanos seja garantida.