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Brasil

OAB da Bahia aciona Polícia Federal contra Rodrigo Constantino

Entidade pede investigação por suposto preconceito regional após declarações sobre o estado e a capital baiana

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 18h41
Rodrigo Constantino
Rodrigo Constantino (VEJA.com/VEJA)
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OAB da Bahia aciona Polícia Federal contra Rodrigo Constantino Priorize VEJA no Google

A regional baiana da Ordem dos Advogados do Brasil protocolou junto à Polícia Federal uma notícia-crime contra o economista e influenciador digital Rodrigo Constantino nesta quarta-feira (7), devido a comentários pejorativos direcionados aos cidadãos do estado.

Em um vídeo divulgado por ele mesmo após o resultado do primeiro turno das eleições no domingo, Constantino afirmou que “a Bahia é o câncer do Brasil” e que “Salvador é um lixo”. Diante das ofensas proferidas, a OAB-BA pede na petição uma investigação de possível preconceito regional, argumentando que os insultos ultrapassaram os limites legítimos da liberdade de expressão.

O documento solicita ainda a preservação de provas digitais, a checagem do alcance da publicação e o envolvimento de órgãos competentes para avaliar as possíveis reparações cíveis e criminais.

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A seccional da OAB reforça que, embora Constantino tenha tentado se retratar posteriormente, diligências da PF são necessárias para que o caso seja analisado de forma técnica e a defesa dos direitos humanos seja garantida.

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