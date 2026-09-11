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Brasil

OAB cria comitê para avaliar crise no Judiciário, mas conselheiro crê em manobra para adiar deliberação

Marcelo Tostes critica condicionamento das apurações ao envio de documentos do STF

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 16h30
Fachada da sede do conselho federal da OAB
Conselho Federal da OAB será responsável por regulamentação  (OAB/Divulgação)
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A diretoria do Conselho Federal da OAB oficializou nesta quinta-feira a criação de um Grupo de Trabalho para analisar denúncias envolvendo integrantes do poder judiciário e avaliar a eventual apresentação de representações por crime de responsabilidade. Segundo a OAB, a criação do grupo tem como objetivo assegurar a observância das garantias constitucionais, do devido processo legal e do contraditório antes de qualquer posicionamento institucional sobre as denúncias. A iniciativa, porém, provocou críticas dentro da própria entidade.

O conselheiro federal Marcelo Tostes afirma que o procedimento adotado pode postergar uma decisão do Conselho Federal e levar a discussão para depois do período eleitoral. A principal crítica de Tostes está relacionada às regras estabelecidas pela Resolução nº 14/2026 da OAB.

Pela norma, a contagem do prazo para que o grupo apresente seu parecer terá início somente após a OAB obter formalmente os documentos e as manifestações das autoridades envolvidas nos processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF).

Para Marcelo, a exigência cria uma etapa que pode prolongar o processo e impedir que o conselho federal delibere sobre o tema no curto prazo. Na avaliação dele, o procedimento acabará empurrando a discussão para depois das eleições.

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Cobrança por decisão do Conselho Federal

O conselheiro também questiona a necessidade de uma instância intermediária antes de o assunto ser submetido ao plenário da OAB. Para Tostes, o Conselho Federal já possui atribuição para analisar a questão e deveria deliberar diretamente sobre o tema. Ele defende que a discussão seja incluída na pauta das próximas reuniões, sem que a decisão fique condicionada ao cumprimento de todas as etapas previstas no novo grupo de trabalho.

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Como funcionará o grupo de trabalho

De acordo com a resolução publicada pelo Conselho Federal, o Grupo Especial será composto por integrantes da diretoria da OAB, presidentes de seccionais, conselheiros federais e juristas. A partir da formalização do acesso às informações e às manifestações apresentadas no STF, o grupo terá dez dias úteis para elaborar seu relatório. Depois disso, a diretoria da OAB e a coordenação do Colégio de Presidentes terão seis dias úteis para analisar o documento e convocar uma sessão extraordinária e reservada do Conselho Federal para a deliberação.

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É justamente essa sequência de etapas que está no centro da crítica de Marcelo Tostes. Para ele, a tramitação prevista na resolução pode retardar uma decisão que, em sua avaliação, poderia ser tomada diretamente pelo plenário da OAB.

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