OAB cria comitê para avaliar crise no Judiciário, mas conselheiro crê em manobra para adiar deliberação

A diretoria do Conselho Federal da OAB oficializou nesta quinta-feira a criação de um Grupo de Trabalho para analisar denúncias envolvendo integrantes do poder judiciário e avaliar a eventual apresentação de representações por crime de responsabilidade. Segundo a OAB, a criação do grupo tem como objetivo assegurar a observância das garantias constitucionais, do devido processo legal e do contraditório antes de qualquer posicionamento institucional sobre as denúncias. A iniciativa, porém, provocou críticas dentro da própria entidade.

O conselheiro federal Marcelo Tostes afirma que o procedimento adotado pode postergar uma decisão do Conselho Federal e levar a discussão para depois do período eleitoral. A principal crítica de Tostes está relacionada às regras estabelecidas pela Resolução nº 14/2026 da OAB.

Pela norma, a contagem do prazo para que o grupo apresente seu parecer terá início somente após a OAB obter formalmente os documentos e as manifestações das autoridades envolvidas nos processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF).

Para Marcelo, a exigência cria uma etapa que pode prolongar o processo e impedir que o conselho federal delibere sobre o tema no curto prazo. Na avaliação dele, o procedimento acabará empurrando a discussão para depois das eleições.

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Cobrança por decisão do Conselho Federal

O conselheiro também questiona a necessidade de uma instância intermediária antes de o assunto ser submetido ao plenário da OAB. Para Tostes, o Conselho Federal já possui atribuição para analisar a questão e deveria deliberar diretamente sobre o tema. Ele defende que a discussão seja incluída na pauta das próximas reuniões, sem que a decisão fique condicionada ao cumprimento de todas as etapas previstas no novo grupo de trabalho.

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Como funcionará o grupo de trabalho

De acordo com a resolução publicada pelo Conselho Federal, o Grupo Especial será composto por integrantes da diretoria da OAB, presidentes de seccionais, conselheiros federais e juristas. A partir da formalização do acesso às informações e às manifestações apresentadas no STF, o grupo terá dez dias úteis para elaborar seu relatório. Depois disso, a diretoria da OAB e a coordenação do Colégio de Presidentes terão seis dias úteis para analisar o documento e convocar uma sessão extraordinária e reservada do Conselho Federal para a deliberação.

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É justamente essa sequência de etapas que está no centro da crítica de Marcelo Tostes. Para ele, a tramitação prevista na resolução pode retardar uma decisão que, em sua avaliação, poderia ser tomada diretamente pelo plenário da OAB.