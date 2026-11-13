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Brasil

O voo de Marinho ao Tocantins pelo voto feminino ‘de minerva’ na eleição para o Senado

Professora Dorinha seria a sexta das nove senadoras que poderiam estar com Marinho, neste momento, pela presidência da Casa

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 10h01
A senadora Professora Dorinha Seabra
A senadora Professora Dorinha Seabra (Edilson Rodrigues/Agência Senado)
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O voo de Marinho ao Tocantins pelo voto feminino ‘de minerva’ na eleição para o Senado Priorize VEJA no Google

Em busca de votos de senadoras para a eleição à presidência do Senado, Rogério Marinho (PL-RN) tem como certa uma ida ao Tocantins até o mês que vem. Por lá, ele pretende se encontrar com a senadora Professora Dorinha (União-TO).

Marinho não pretende medir esforços para atraí-la e a possibilidade de ocupação de uma vaga na Mesa Diretora da Casa, em caso de vitória, pode ser colocada nos diálogos. Isto não seria um problema, já que o União terá cinco senadores na próxima legislatura, sendo a quinta maior bancada, e o senador bolsonarista promete seguir a regra de proporcionalidade, caso seja eleito.

Caso a vontade do candidato bolsonarista seja consumada e a senadora confirme voto nele, Dorinha seria a sexta das nove senadoras que poderiam estar com Marinho, neste momento, pela presidência da Casa. Caroline de Toni (SC) e Bia Kicis (DF), ambas do PL, são tidas como favas contadas.

Outras três futuras parlamentares, todas de partidos do Centrão e que tomam posse em fevereiro, já estariam apalavradas. Nos últimos dias Marinho dialogou com nomes do PSDB, União e Republicanos.

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O empenho de Marinho pelos votos femininos, na verdade, mira Michelle Bolsonaro. A ex-primeira-dama afirma nos bastidores que só votará no coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, caso a candidatura de Tereza Cristina (PP-MS) não vá à frente.

Marinho tem como certo que Damares Alves (Republicanos-DF) e Michelle só estarão com ele, caso inviabilize um movimento de senadoras em prol de Tereza.

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