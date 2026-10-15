O volume de dados movimentado nas festas de Aparecida e Círio de Nazaré

As celebrações de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida (SP), e do Círio de Nazaré, em Belém (PA), movimentaram 164,5 terabytes (TB) de dados móveis. Esse volume é equivalente a assistir a vídeos em alta definição (HD) por cerca de 430 mil horas, ou 49 anos.

Os dados são referentes apenas às redes da Tim.

Em Aparecida, na segunda-feira, a rede da empresa registrou 14,5 TB de tráfego de dados. O número de usuários conectados cresceu 28% em relação ao ano anterior. Do total trafegado, 43% passou pela rede 5G.

Já em Belém, no domingo, o Círio de Nazaré movimentou 150 TB de dados na rede da operadora em 11 de outubro. O 5G respondeu por 40,5% do tráfego total.