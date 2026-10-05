O único integrante da antiga família imperial brasileira eleito nas urnas em 2026
Luiz Philippe de Orléans e Bragança é filiado ao PL e deputado federal desde 2019
Cientista político e empresário, Luiz Philippe de Orléans e Bragança, filiado ao PL, foi eleito deputado federal com 187.743 votos, ou 0,79%, por São Paulo. Ele é descendente do imperador do Brasil Pedro II, e, portanto, descendente da antiga família imperial brasileira.
Em 2019 assumiu pela primeira vez o cargo de deputado federal, após ser eleito pelo Partido Social Liberal, com 118 457 votos. É sobrinho de Bertrand de Orléans e Bragança, atual pretendente ao extinto trono do Brasil, e o único descendente da família imperial brasileira a ocupar um cargo político de relevância no Brasil desde a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, o que foi aceito pelos movimentos monarquistas – já que Luiz Philippe não é pretendente ao trono extinto.
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