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Brasil

O único integrante da antiga família imperial brasileira eleito nas urnas em 2026

Luiz Philippe de Orléans e Bragança é filiado ao PL e deputado federal desde 2019

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 10h51 | Atualizado em 6 out 2026, 09h44
Luiz Philippe de Orleans e Bragança
Luiz Philippe de Orleans e Bragança (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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O único integrante da antiga família imperial brasileira eleito nas urnas em 2026 Priorize VEJA no Google

Cientista político e empresário, Luiz Philippe de Orléans e Bragança, filiado ao PL, foi eleito deputado federal com 187.743 votos, ou 0,79%, por São Paulo. Ele é descendente do imperador do Brasil Pedro II, e, portanto, descendente da antiga família imperial brasileira.

Em 2019 assumiu pela primeira vez o cargo de deputado federal, após ser eleito pelo Partido Social Liberal, com 118 457 votos. É sobrinho de Bertrand de Orléans e Bragança, atual pretendente ao extinto trono do Brasil, e o único descendente da família imperial brasileira a ocupar um cargo político de relevância no Brasil desde a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, o que foi aceito pelos movimentos monarquistas – já que Luiz Philippe não é pretendente ao trono extinto.

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TAGS:
Eleições 2026
familia real
Gente
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