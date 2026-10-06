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O único estado que não elegeu nenhum deputado federal do PT nem do PL

Nomes do centro ocuparão as nove cadeiras de Alagoas na Câmara; único petista a representar o estado em quatro décadas foi cassado em julho

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 17h06 | Atualizado em 7 out 2026, 14h11
Fachada do Congresso Nacional
Fachada do Congresso Nacional (Antônio Cruz/Agência Brasil)
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O único estado que não elegeu nenhum deputado federal do PT nem do PL Priorize VEJA no Google

A partir de 2027, o estado de Alagoas não terá nenhum deputado federal filiado ao PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nem ao PL, do senador Flávio Bolsonaro. No úlltimo domingo, 4, os alagoanos elegeram apenas candidatos alinhados ao centro para as nove cadeiras que os representam na Câmara dos Deputados.

Conforme os resultados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, a federação União Progressista (União-PP) terá quatro dos nove assentos alagoanos na Câmara; MDB e PSD terão duas vagas cada, e a federação PSDB-Cidadania elegeu um deputado federal pelo estado (confira a lista ao final desta reportagem).

Em Alagoas, a tendência política ao centrismo é tradição nas eleições para a Câmara. Atualmente, o único deputado federal do PL no estado é Alfredo Gaspar, que abriu mão da reeleição em 2026 para concorrer como vice-presidente de Flávio Bolsonaro e, tanto em caso de vitória como de derrota, não voltará à Casa no ano que vem.

Gaspar é apenas o quarto deputado alagoano eleito pelo PL desde as eleições de 1986, as primeiras realizadas após o fim da ditadura militar. Os outros três são Sérgio Toledo, que migrou para o PV em 2022; Maurício Quintella, ex-ministro dos Transportes no governo Michel Temer, hoje no MDB; e João Caldas, pai do recém-eleito governador João Henrique Caldas (PSDB) e atual presidente nacional do Democracia Cristã (DC).

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Já o PT teve um único deputado federal por Alagoas durante as mesmas quatro décadas: o sindicalista Paulo Fernando dos Santos, conhecido nas urnas como Paulão. O petista foi eleito quatro vezes consecutivas desde 2011, mas perdeu o mandato em julho deste ano após uma decisão da Justiça Eleitoral que recalculou os votos da eleição passada para a Câmara; sua vaga foi assumida por Nivaldo Albuquerque (Republicanos).

Saiba quem serão os nove deputados federais da bancada de Alagoas em 2027

  • Rafael Brito (MDB)
  • Isnaldo Bulhões Jr (MDB)
  • Alvinho Lira (PP)
  • Daniel Barbosa (PP)
  • Delegado Fabio Costa (PP)
  • Luciano Amaral (PSD)
  • Julia Nunes (PSD)
  • Gilvan Barros (PSDB)
  • Marx Beltrão (UNIÃO)
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TAGS:
Alagoas
Câmara dos Deputados
Eleições 2026
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PT - Partido dos Trabalhadores
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