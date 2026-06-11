O ‘truque’ de Eduardo Paes para vender a suposta melhoria da educação em sua gestão

Pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, e favorito na corrida eleitoral, o ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) tenta vender na pré-campanha os avanços que considera ter obtido durante sua última gestão à frente da capital fluminense, entre 2021 e 2026, para com isso alavancar seu voo até o Palácio Guanabara. Mas às vezes tropeça ao tentar vender o seu produto.

No último dia 25 de maio, durante uma entrevista ao podcast Papo de Elite, comandado por Rodrigo Pimentel, o ex-prefeito cravou: “O Ideb da cidade do Rio de Janeiro foi o que mais avançou em todas as capitais do país”. E vendeu isso como fruto do trabalho feito na área de educação por seu governo. Mas não foi bem isso o que aconteceu.

O Ideb é um levantamento bienal, ou seja, é feito a cada dois anos. O último levou em consideração dados de 2023. Na comparação com 2021, o Rio de Janeiro subiu 0,6 ponto percentual, a mesma variação positiva de Goiânia e São Luís e abaixo de Manaus e Rio Branco, ambas com 0,7 — estas as duas capitais com maior variação em pontos.

Mas isso não quer dizer que a educação tenha melhorado e nem que seja algo que possa ser comemorado. No ranking de capitais, o Rio aparecia em 8º lugar, à frente de Fortaleza (5,9) e Belo Horizonte (5,8) — as três cidades ficaram atrás de Goiânia (6,5), Teresina (6,4), Rio Branco (6,4), Curitiba (6,3), Palmas (6,3), Manaus (6,2) e Vitória (6,1). A variação do Ideb nos anos iniciais no Rio (11,1%) foi a quarta maior entre as capitais.

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A evolução de 5,4 para 6,0 nessa faixa de ensino precisa ser relativizada. Uma das estratégias frequentes para melhorar os números é escolher o período de comparação. A alta exaltada por Paes se deu em relação a 2021, durante a pandemia de Covid-19, quando o Ideb caiu em boa parte do país. Se for levar em consideração o quadro de antes da crise sanitária, o avanço de 2023 não é tão notável: o índice era de 5,8 em 2019, no governo de Marcelo Crivella (Republicanos) — na prática, a gestão Paes elevou o Ideb em apenas 0,2 ponto em relação aos níveis pré-pandemia.

Isso ocorreu basicamente porque o Ideb é calculado tendo como base dois fatores: as notas dos alunos em português e matemática multiplicada pela taxa de aprovação dos estudantes. O “pulo do gato” que permitiu a afirmação de Paes está no fato de a aprovação ter sido flexibilizada durante a pandemia, por orientação do Ministério da Educação, para não prejudicar alunos que tinham dificuldades para estudar de forma remota. Com isso, houve um aumento da taxa de aprovação em todo o país, o que se refletiu no cálculo do Ideb.

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Ou seja, a nota mais alta do Ideb naquele ano não reflete necessariamente uma melhora nos níveis de aprendizado, mas da taxa de aprovação dos alunos. Na cidade do Rio de Janeiro, de 2019 a 2023, o indicador de aprendizado nos anos iniciais cresceu apenas 0,03 ponto (de 6,02 para 6,05), enquanto a taxa de aprovação foi de 95,5% para 98,5%. Estatisticamente, a subida de 0,6 no Ideb que Paes alardeia foi puxada 88% pela alta das aprovações e apenas 12% pela melhora do ensino.

O mesmo movimento se observa nos anos finais do ensino fundamental: o marcado de aprendizado cresceu mero 0,07 ponto em quatro anos, mas a taxa de aprovação disparou de 92% para 98,4% de 2019 a 2021 e estabilizou-se em 96,8% em 2023, novamente marcando uma alta do Ideb (de 5,0 para 5,2 no período) inflada pelas aprovações e pouco impulsionada pela melhoria das notas — também nessa faixa, a evolução da cidade do Rio de Janeiro (4%) foi a quarta maior entre as capitais.

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Os “bons” resultados cariocas escondem falhas graves na alfabetização das crianças e adolescentes cariocas. Em 2023, por exemplo, cerca de um terço (36%) dos alunos do 2º ano fundamental não sabia escrever ou ler e interpretar frases simples, segundo o Indicador Criança Alfabetizada (ICA), do Ministério da Educação.

Já nas avaliações da prova do Ideb, no 5º ano fundamental, apenas 57% dos estudantes tinham o conhecimento em português e 48% em matemática considerados adequados, percentuais que despencam para 43% e 18%, respectivamente, no 9º ano do ciclo fundamental.

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O que diz a prefeitura do Rio de Janeiro

Em nota enviada a VEJA após a publicação desta reportagem, a secretaria municipal de Educação do Rio de Janeiro afirma que “não há truque, milagre ou mágica” nos indicadores publicados. De acordo com o órgão, a melhoria nos índices é resultado de investimentos fortes em “currículo e material pedagógico, formação, avaliação, metas e Acordo de Resultados”.

Na contestação, a secretaria argumenta que o Rio teve o maior avanço entre todas as capitais brasileiras na nota padronizada do Saeb, composto pelas provas de português e matemática que embasam o Ideb, entre 2021 e 2023. No período, a avaliação da capital fluminense cresceu 12%, alta mais robusta entre as 26 cidades avaliadas.

Além disso, diz a prefeitura, o Rio superou a média nacional nos objetivos de alfabetização infantil. De 2023 a 2025, a capital passou de 56% para 68% das crianças alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental, ficando acima da meta de 64% definida pelo Ministério da Educação no ano passado e já tendo atingido o resultado desejado de 68% em 2026.

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O Executivo municipal destaca, ainda, que a gestão Paes obteve bons resultados a partir da estratégia de Gestão para Resultados de Aprendizagem (GRA). Sob o comando do prefeito e do secretário Renan Ferreirinha, foram implementadas avaliações bimestrais em todos os anos do ensino fundamental e outras provas para séries selecionadas ao final de cada ano. Além disso, todas as escolas da rede municipal fizeram diagnósticos dos problemas e definiram estratégias e planos de ação, com apoio de mais de cem professores-agentes da secretaria — a administração também elaborou um material didático próprio para a capital, o Rio Educa, e instituiu as Trilhas Pedagógicas para auxiliar estudantes em defasagem.

Outro ponto a que a gestão atribui as melhorias é o Acordo de Resultados firmado com os professores. Conforme a secretaria, existe hoje o incentivo do 14º salário para docentes, coordenadores e servidores em cada escola que cumprir as metas estabelecidas para a educação municipal.