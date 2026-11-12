O tom crítico da CNI ao PLP do ajuste fiscal em tramitação no Congresso

Prestes a ser apreciado pelo senadores, o PLP do ajuste fiscal é alvo de críticas do setor industrial. O presidente da CNI, Ricardo Alban, pediu que os parlamentares considerem os impactos da proposta sobre o setor produtivo e a economia brasileira.

O dirigente da confederação sugeriu que os senadores analisem o projeto com cautela e levem em conta os efeitos de seu eventual avanço sobre a atividade econômica, a inflação e a competitividade do país. Ele classifica como inadmissível que o projeto retire 3 reais de estímulo à economia a cada 1 realatribuído à redução de despesas.

Alban publicou um vídeo nesta quinta-feira, no qual demonstra preocupação com os impactos do PLP sobre a indústria. Ele defende mudanças no texto para que o ajuste do Orçamento não recaia sobre as empresas e os consumidores.

Ainda que admita que há instrumentos positivos de controle das despesas públicas, o presidente da CNI avalia que são insuficientes diante das medidas que ampliam a carga tributária e restringem mecanismos legítimos de compensação de créditos fiscais.

Continua após a publicidade

“Faço um apelo aqui aos senadores. Vamos analisar com calma. É preciso ter responsabilidade com o nosso futuro”, pontua Alban. “Vamos refletir. O que vocês querem que a atividade produtiva faça nesse país? O que precisamos para ter uma sensibilidade de que a mola propulsora da economia somos nós, somos os empreendedores, somos os trabalhadores, os colaboradores que estão conosco nessa mesma barca? Precisamos ser competitivos”, acrescenta.

Na avaliação do dirigente da CNI, a construção de um ajuste fiscal sustentável exigirá medidas estruturais, equilíbrio na distribuição dos esforços e previsibilidade para quem investe, produz e cria empregos no país. “Estamos dispostos a sacrifícios, mas que eles sejam equivalentes. Não podem ser, mais uma vez, de um único vértice. Vamos parar com o açodamento e pensar juntos nas soluções para os próximos anos”.