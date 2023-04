O tema da discórdia entre Lula e o prefeito do Rio, Eduardo Paes

Padrinho de primeira hora da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Planalto, em 2022, e seguidor constante das agendas do presidente no Rio de Janeiro, o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PSD), tem um assunto em especial em que bate de frente com o aliado. Paes tem se mostrado insatisfeito com a condução que o governo federal vem dando ao destino do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. O prefeito do Rio é contra leiloar o local, proposta feita pela União e defende que os voos sejam retirados do Aeroporto Santos Dumont e passados para o Galeão.

“Tenho certeza que nosso presidente Lula vai consertar essas visões ainda equivocadas sobre nosso aeroporto internacional. Certamente não irá reproduzir os erros dos últimos quatro anos. Uma medida rápida e simples que o ministro Márcio França (de Portos e Aeroportos) pode tomar é retirar voos do Santos Dumont e realocar no Galeão. Típica medida boa para início de governo: simples, sem gasto e que muda a realidade de uma cidade. Resolver a economia, a pobreza, o desemprego e a saúde leva tempo e custa muito. Tenho certeza de que chegarão lá mas até lá tem coisas simples e fáceis”, disse o prefeito, em sua rede sociai, para completar:

“Bora resolver logo esse compromisso do Lula com o Rio! Ele quer!”.

O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), também é contra a proposta defendida pelo governo federal.