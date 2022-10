O tamanho do estrago provocado por Jefferson na campanha de Bolsonaro

Atualizado em 25 out 2022, 11h47 - Publicado em 25 out 2022, 11h05

Após ter atacado policiais federais com tiros de fuzil e granadas no fim de semana, Roberto Jefferson, como não poderia ser diferente, figurou nos temas mais citados no Twitter.

Entre o domingo e a segunda, foram 1,37 milhão de conteúdos na rede, entre publicações e compartilhamentos. Jefferson ocupou o primeiro lugar dos trending topics tanto no domingo, entre 13h e 21h, como na segunda, entre 5h e 10h.

Entre as cerca de 150.000 publicações que o citaram, 79% são negativas, 15% são neutras e apenas 6% positivas. Os dados são do software da Vox Radar, empresa especializada na análise das redes sociais.

O levantamento encomendado pela startup O Pauteiro mostra ainda que entre as 150.000 publicações, 46.000 citam Bolsonaro, equivalente a 30,7% do total. Entre as postagens que mencionam Jefferson e o presidente, 78% são negativas, 16% neutras e 6% positivas.

Levando em conta as postagens e os compartilhamentos, Bolsonaro foi citado em 435.000 conteúdos associados a Jefferson, entre o domingo e a segunda, ou seja, 31,7% dos 1,37 milhão de conteúdos que circularam no Twitter.