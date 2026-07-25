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Brasil

‘O socialismo latino-americano está sendo erradicado’, diz Milei a Flávio Bolsonaro

Presidente da Argentina discursou na convenção do PL que ratifica nome do senador como pré-candidato

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jul 2026, 14h58 | Atualizado em 25 jul 2026, 15h04
Dois homens sorridentes, um com cabelo encaracolado e terno escuro acenando, e outro de terno azul e camisa branca de mãos dadas, em um evento com público ao fundo
O presidente da Argentina, Javier Milei, ao lado do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), durante convenção partidária do PL em São Paulo realizada neste sábado, 25 (PL/Divulgação)
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‘O socialismo latino-americano está sendo erradicado’, diz Milei a Flávio Bolsonaro Priorizar nos meus resultados Google

Ao lado do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o presidente da Argentina, Javier Milei, exaltou o avanço da direita entre os governos da América Latina nos últimos anos. O líder do país vizinho discursou em São Paulo neste sábado, 25, na convenção nacional do PL que oficializou o nome do filho de Jair Bolsonaro como candidato à presidência em 2026.

Em grande parte da fala, Milei criticou os governos de esquerda latino-americanos e fez referência à ascensão dos governos de direita que venceram as eleições em vários países do continente — sendo o exemplo mais recente no Chile, com a vitória presidencial de José Antônio Kast.

“Nós, argentinos, somos profetas de um futuro distópico. Perecemos e não queremos que os outros pereçam”, disse Milei, em referência ao governo anterior ao seu e à crise de inflação argentina. “Todas essas falsas promessas terminam da mesma forma: com mais pobreza”, disse em outro momento. “O Brasil ainda não viveu as consequências mais nefastas e profundas desse modelo [socialismo], mas pode viver”, complementou o ultraliberal.

Milei declarou ainda que “o socialismo latino-americano está sendo erradicado, eleição a eleição”, e que Jair Bolsonaro foi “preso injustamente” pelo Supremo Tribunal Federal. “Confio plenamente em meu amigo Flávio Bolsonaro”, acrescentou. O argentino alegou que a esquerda fará um “jogo sujo”, disse aos apoiadores de Flávio que “se preparem para uma grande batalha” e encerrou com o bordão que se tornou seu slogan de campanha: “Viva a liberdade, c*ralho!”

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O discurso do presidente argentino foi bastante contundente em críticas a governos de esquerda e ao governo Lula, associando-os ao totalitarismo e à criminalidade. Antes do evento, Milei foi condecorado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em um evento no Palácio do Bandeirantes — ambos participaram da convenção do PL neste sábado.

Em vários momentos do evento, os líderes que falaram ao palco fizeram menção a uma “onda azul”, em referência à ascensão de governos de direita na América Latina. Um pouco antes da fala de Milei, foi exibido no telão um mapa do continente em que apenas o Brasil estava tingido de vermelho, em referência ao governo do PT.

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