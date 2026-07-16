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Brasil

O saldo nas redes para Lula e Flávio após o novo tarifaço dos EUA

Relatório avaliou menções aos dois principais candidatos em postagens sobre medida

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 17h15 | Atualizado em 16 jul 2026, 17h40
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (Tânia Rêgo/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado)
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O saldo nas redes para Lula e Flávio após o novo tarifaço dos EUA Priorizar nos meus resultados Google

Uma análise das reações nas redes sociais ao novo tarifaço dos Estados Unidos contra produtos brasileiros, confirmado na quarta-feira, mostrou um prejuízo maior para a imagem do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) do que a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A Ágora Comunicação e Public Affairs analisou postagens entre 1º e 15 de julho.

O nome de Flávio foi mais mencionado do que o de Lula: 280 mil menções contra 213 mil.

O pico ocorreu na semana passada, quando o senador participou de uma audiência em Washington sobre o tema.

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A análise destaca que as críticas a Flávio estão dividas em várias publicações, seja do próprio Lula ou de políticos aliados, como o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) e a ex-deputada Manuela d’Ávila (PSOL-RS). Já a defesa do senador aparece principalmente em publicações dele mesmo.

“Para Flávio, este resultado é preocupante, pois um ataque distribuído é difícil de neutralizar, enquanto uma defesa centralizada em uma só voz é fácil de caricaturar”, diz o relatório.

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O sentimento negativo em relação aos dois predominou nas publicações, em um patamar quase idêntico (68,6% contra Flávio e 68,0% para Lula).

A Ágora avalia que o risco é maior para Flávio, devido à ligação de sua família com o presidente Donald Trump, mas ressalta que também há riscos para Lula, já que a bandeira da defesa da soberania tem limites eleitorais.

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