O saldo nas redes para Lula e Flávio após o novo tarifaço dos EUA
Relatório avaliou menções aos dois principais candidatos em postagens sobre medida
Uma análise das reações nas redes sociais ao novo tarifaço dos Estados Unidos contra produtos brasileiros, confirmado na quarta-feira, mostrou um prejuízo maior para a imagem do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) do que a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A Ágora Comunicação e Public Affairs analisou postagens entre 1º e 15 de julho.
O nome de Flávio foi mais mencionado do que o de Lula: 280 mil menções contra 213 mil.
O pico ocorreu na semana passada, quando o senador participou de uma audiência em Washington sobre o tema.
A análise destaca que as críticas a Flávio estão dividas em várias publicações, seja do próprio Lula ou de políticos aliados, como o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) e a ex-deputada Manuela d’Ávila (PSOL-RS). Já a defesa do senador aparece principalmente em publicações dele mesmo.
“Para Flávio, este resultado é preocupante, pois um ataque distribuído é difícil de neutralizar, enquanto uma defesa centralizada em uma só voz é fácil de caricaturar”, diz o relatório.
O sentimento negativo em relação aos dois predominou nas publicações, em um patamar quase idêntico (68,6% contra Flávio e 68,0% para Lula).
A Ágora avalia que o risco é maior para Flávio, devido à ligação de sua família com o presidente Donald Trump, mas ressalta que também há riscos para Lula, já que a bandeira da defesa da soberania tem limites eleitorais.