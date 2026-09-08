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O revés para policial investigado no STF que tenta recuperar armas apreendidas

Primeira Turma do STF tem dois votos para negar pedido apresentado em apuração sobre vazamento de informações sigilosas

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 12h30
Fachada do Supremo Tribunal Federal
Fachada do Supremo Tribunal Federal (Wallace Martins/STF)
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O revés para policial investigado no STF que tenta recuperar armas apreendidas Priorizar nos meus resultados Google

A Primeira Turma do STF começou a julgar na sexta-feira um pedido do policial civil Marco Augusto Velasco Nascimento Albernaz, investigado na Operação Sisamnes, para reaver armas apreendidas.

O relator, Cristiano Zanin, votou para rejeitar a solicitação, alegando que as armas têm relação com os fatos apurados. Alexandre de Moraes acompanhou.

A Operação Sisamnes investiga suspeitas de venda de decisões e vazamento de informações sigilosas.

Albernaz chegou a ser preso no ano passado, na mesma fase da operação que prendeu o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos. Os dois foram soltos posteriormente e autorizados a voltar a seus cargos, mas seguem investigados.

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Ao STF, o policial civil alegou que os crimes pelos quais é investigado têm natureza “intelectual”, e por isso as armas não seriam instrumento para sua execução nem resultado das supostas práticas irregulares. Por isso, solicitou a devolução de todos os equipamentos, ou pelo menos de sua arma institucional.

Zanin, no entanto, afirmou que Albernaz realizou “monitoramento concreto de membros da Polícia Federal”, e que por isso há o risco de confronto armado.

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“O agente público armado que se dispõe a monitorar forças policiais pode, em tese, ser levado a situações de confronto armado, do que se extrai a possibilidade de vinculação dos objetos apreendidos à hipótese criminal objeto de apuração”, declarou.

O julgamento ocorre no plenário virtual e está previsto para durar até o dia 14 de setembro.

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