O relato de menino norte-americano atacado por tubarão em Bahamas

Enquanto mergulhava em Bahamas, Parker Roll foi mordido por um tubarão na perna direita. O garoto norte-americano de 12 anos estava acompanhado do irmão mais velho, Jack, de 16 anos, que agiu rápido e de forma improvisada nos primeiros-socorros.

O episódio aconteceu em Exuma Cays, arquipélago conhecido pelas águas cristalinas, praias isoladas e atividades de turismo marítimo.

Em entrevista ao site Click2Houston, Parker disse ter visto o que parecia ser uma pedra e afirmou que foi o irmão quem identificou o tubarão de aproximadamente 2,5 a 3 metros de comprimento.

Minutos depois, o animal teria ido em sua direção e mordido sua perna e seu pé.

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“Olhei para baixo e pude ver meu osso. Foi como uma faca esfaqueando várias vezes, depois girando”, disse o garoto ao veículo de notícias de Houston.

Com a ajuda de Jack, ele conseguiu nadar até a praia mais próxima. Depois de retirar Parker da água, o irmão mais velho improvisou um torniquete para conter a hemorragia e alertou as pessoas que estavam na embarcação sobre o ataque.