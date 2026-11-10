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Brasil

O relato da mulher de FHC sobre vídeos gravados em seu apartamento

Patrícia Kundrat Brasil afirma que gravações foram feitas sem autorização

Por Giovanna Fraguito 10 nov 2026, 13h17
À esquerda, um homem careca com barba e alargadores nas orelhas sorri, boca aberta. À direita, um homem idoso de cabelos brancos, óculos e terno escuro com gravata estampada, posa com os braços cruzados em frente a uma estante de livros
Wesley Oliveira, influenciador que filmou apartamento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (Instagram/Facebook/Reprodução)
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A mulher do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, 95, Patrícia Kundrat Brasil, 48, revelou detalhes de como teriam sido feitas as gravações que expuseram o político, diagnosticado com Alzheimer em estágio avançado, nas redes sociais. Em boletim de ocorrência registrado no dia 23 de outubro, ela afirma que Wesley Oliveira, responsável pela divulgação das imagens, é companheiro de um amigo do ex-presidente e costumava frequentar o apartamento do casal, em São Paulo. Segundo o documento, Wesley teria aproveitado um momento de distração de Patrícia durante uma visita para filmar FHC em situação de vulnerabilidade, sem autorização.

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O boletim também revela que a exposição não teria se limitado ao estado de saúde do ex-presidente. Wesley teria publicado um segundo vídeo mostrando detalhes da residência, mencionando valores e expondo a intimidade do casal. No registro policial, Patrícia atribui às publicações a intenção de “humilhar, desprezar, vexar, desonrar, ridicularizar” a imagem de FHC. Wesley, por sua vez, nega ter agido sem consentimento e afirma que recebeu autorização da mulher do ex-presidente para fazer as gravações. A Polícia Civil de São Paulo instaurou um inquérito para investigar o caso com base no Estatuto da Pessoa Idosa.

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