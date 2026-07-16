O reduto da direita na Amazônia onde o bolsonarismo lidera ao Planalto, governo e Senado

Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganha dianteira nas pesquisas nacionais, o cenário em Rondônia é de resistência ferrenha do bolsonarismo. Segundo pesquisa Real Time Big Data publicada nesta quinta-feira, 16, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e seus aliados são favoritos no estado nas disputas ao Planalto, Senado e governo rondoniense.

No primeiro turno presidencial, Flávio Bolsonaro lidera com 58% das intenções de voto contra 25% de Lula em Rondônia. Na terceira posição, há um empate técnico sêxtuplo entre os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), o ativista Renan Santos (Missão), o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa (DC), o escritor Augusto Cury (Avante) e o ex-deputado federal Cabo Daciolo (Mobiliza).

Presidente — Rondônia — 1º turno (cenário único)

Flávio Bolsonaro (PL) : 58%

Lula (PT) : 25%

Ronaldo Caiado (PSD) : 5%

Renan Santos (Missão) : 3%

Romeu Zema (Novo) : 2%

Joaquim Barbosa (DC) : 1%

Augusto Cury (Avante) : 1%

Cabo Daciolo (Mobiliza) : 1%

Outros : 1%

Nulo/Branco : 2%

Não sabe/não respondeu : 1%

No segundo turno, Flávio Bolsonaro marca até 42 pontos de vantagem sobre Lula, pontuando 66% contra 24% do petista em confronto direto. Nas eleições de 2022, o eleitorado rondoniense deu preferência em peso ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que venceu Lula no estado por 70,6% a 29,3% dos votos válidos.

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Presidente — Rondônia — 2º turno (cenário único)

Flávio Bolsonaro (PL) : 66%

Lula (PT) : 24%

Nulo/Branco : 4%

Não sabe/não respondeu : 3%

PL é favorito ao governo de Rondônia e ao Senado pelo estado

Conforme a pesquisa atual, a disputa pelo governo de Rondônia é encabeçada pelo senador Marcos Rogério (PL-RO). Aliado próximo de Flávio Bolsonaro, ele marca 36% das intenções de voto no primeiro turno, seguido por Adaílton Fúria (PSD), ex-prefeito de Cacoal, que tem 28%.

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Governador — Rondônia — 1º turno (cenário único)

Marcos Rogério (PL) : 36%

Adaílton Fúria (PSD) : 28%

Hildon Chaves (União Brasil) : 13%

Expedito Netto (PT) : 10%

Pedro Abib (MDB) : 1%

Ricardo Frota (PDT) : 1%

Samuel Costa (Rede) : 1%

Luiz Carlos Teodoro (Psol) : 0%

Nulo/Branco : 6%

Não sabe/não respondeu : 4%

Nas simulações de segundo turno, porém, Marcos Rogério e Adaílton Fúria aparecem tecnicamente empatados, por 44% a 40%, dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. Nas outras sondagens de confronto direto, o senador derrota o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (União Brasil), e o ex-deputado Expedito Netto (PT).

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Governador — Rondônia — 2º turno (cenário 1)

Marcos Rogério (PL) : 44%

Adaílton Fúria (PSD) : 40%

Nulo/Branco : 10%

Não sabe/não respondeu : 6%

Governador — Rondônia — 2º turno (cenário 2)

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Marcos Rogério (PL) : 51%

Hildon Chaves (União Brasil) : 28%

Nulo/Branco : 12%

Não sabe/não respondeu : 9%

Governador — Rondônia — 2º turno (cenário 3)

Marcos Rogério (PL) : 55%

Expedito Netto (PT) : 21%

Nulo/Branco : 13%

Não sabe/não respondeu : 11%

Já a corrida ao Senado por Rondônia é liderada por outro aliado bolsonarista no estado: o deputado federal Fernando Máximo (PL), que soma 19% das intenções de voto. Ele é seguido pela deputada federal Silvia Cristina (PP), que tem 14% do eleitorado, enquanto o senador Confúcio Moura (MDB) e o pecuarista Bruno Scheid (PL) têm 13% cada.

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Senador — Rondônia (cenário único)

Dr. Fernando Máximo (PL) : 19%

Silvia Cristina (PP) : 14%

Confúcio Moura (MDB) : 13%

Bruno Bolsonaro Scheid (PL) : 13%

Mariana Carvalho (Republicanos) : 12%

Acir Gurgacz (PDT) : 8%

Luís Fernando (PSD) : 4%

Luciana Oliveira (PT) : 3%

Nilton Souza (PSDB) : 3%

Neidinha Suruí (PSB) : 1%

Anandreia Trovó (Psol) : 1%

Nulo/Branco : 4%

Não sabe/não respondeu : 5%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores em Rondônia entre os dias 14 e 15 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. Os levantamentos estão registrados junto à Justiça Eleitoral sob os códigos BR-05580/2026 e RO-04369/2026.