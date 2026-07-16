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Brasil

O reduto da direita na Amazônia onde o bolsonarismo lidera ao Planalto, governo e Senado

Em Rondônia, Flávio Bolsonaro tem até 42 pontos de vantagem sobre Lula e Marcos Rogério é favorito ao Executivo estadual, diz pesquisa Real Time Big Data

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 09h02 | Atualizado em 16 jul 2026, 15h16
Dois homens em trajes sociais. Um, à esquerda, com barba e cabelo grisalhos, cobre a boca com a mão. O outro, à direita, de óculos e cabelo castanho, sorri levemente, olhando para o lado
Os senadores Marcos Rogério (PL-RO) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) durante reunião da Comissão de Segurança Pública do Senado (Jefferson Rudy/Agência Senado)
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Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganha dianteira nas pesquisas nacionais, o cenário em Rondônia é de resistência ferrenha do bolsonarismo. Segundo pesquisa Real Time Big Data publicada nesta quinta-feira, 16, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e seus aliados são favoritos no estado nas disputas ao Planalto, Senado e governo rondoniense.

No primeiro turno presidencial, Flávio Bolsonaro lidera com 58% das intenções de voto contra 25% de Lula em Rondônia. Na terceira posição, há um empate técnico sêxtuplo entre os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), o ativista Renan Santos (Missão), o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa (DC), o escritor Augusto Cury (Avante) e o ex-deputado federal Cabo Daciolo (Mobiliza).

Presidente — Rondônia — 1º turno (cenário único)

  • Flávio Bolsonaro (PL) : 58%
  • Lula (PT) : 25%
  • Ronaldo Caiado (PSD) : 5%
  • Renan Santos (Missão) : 3%
  • Romeu Zema (Novo) : 2%
  • Joaquim Barbosa (DC) : 1%
  • Augusto Cury (Avante) : 1%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza) : 1%
  • Outros : 1%
  • Nulo/Branco : 2%
  • Não sabe/não respondeu : 1%

No segundo turno, Flávio Bolsonaro marca até 42 pontos de vantagem sobre Lula, pontuando 66% contra 24% do petista em confronto direto. Nas eleições de 2022, o eleitorado rondoniense deu preferência em peso ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que venceu Lula no estado por 70,6% a 29,3% dos votos válidos.

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Presidente — Rondônia — 2º turno (cenário único)

  • Flávio Bolsonaro (PL) : 66%
  • Lula (PT) : 24%
  • Nulo/Branco : 4%
  • Não sabe/não respondeu : 3%

PL é favorito ao governo de Rondônia e ao Senado pelo estado

Conforme a pesquisa atual, a disputa pelo governo de Rondônia é encabeçada pelo senador Marcos Rogério (PL-RO). Aliado próximo de Flávio Bolsonaro, ele marca 36% das intenções de voto no primeiro turno, seguido por Adaílton Fúria (PSD), ex-prefeito de Cacoal, que tem 28%.

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Governador — Rondônia — 1º turno (cenário único)

  • Marcos Rogério (PL) : 36%
  • Adaílton Fúria (PSD) : 28%
  • Hildon Chaves (União Brasil) : 13%
  • Expedito Netto (PT) : 10%
  • Pedro Abib (MDB) : 1%
  • Ricardo Frota (PDT) : 1%
  • Samuel Costa (Rede) : 1%
  • Luiz Carlos Teodoro (Psol) : 0%
  • Nulo/Branco : 6%
  • Não sabe/não respondeu : 4%

Nas simulações de segundo turno, porém, Marcos Rogério e Adaílton Fúria aparecem tecnicamente empatados, por 44% a 40%, dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. Nas outras sondagens de confronto direto, o senador derrota o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (União Brasil), e o ex-deputado Expedito Netto (PT).

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Governador — Rondônia — 2º turno (cenário 1)

  • Marcos Rogério (PL) : 44%
  • Adaílton Fúria (PSD) : 40%
  • Nulo/Branco : 10%
  • Não sabe/não respondeu : 6%

Governador — Rondônia — 2º turno (cenário 2)

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  • Marcos Rogério (PL) : 51%
  • Hildon Chaves (União Brasil) : 28%
  • Nulo/Branco : 12%
  • Não sabe/não respondeu : 9%

Governador — Rondônia — 2º turno (cenário 3)

  • Marcos Rogério (PL) : 55%
  • Expedito Netto (PT) : 21%
  • Nulo/Branco : 13%
  • Não sabe/não respondeu : 11%

Já a corrida ao Senado por Rondônia é liderada por outro aliado bolsonarista no estado: o deputado federal Fernando Máximo (PL), que soma 19% das intenções de voto. Ele é seguido pela deputada federal Silvia Cristina (PP), que tem 14% do eleitorado, enquanto o senador Confúcio Moura (MDB) e o pecuarista Bruno Scheid (PL) têm 13% cada.

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Senador — Rondônia (cenário único)

  • Dr. Fernando Máximo (PL) : 19%
  • Silvia Cristina (PP) : 14%
  • Confúcio Moura (MDB) : 13%
  • Bruno Bolsonaro Scheid (PL) : 13%
  • Mariana Carvalho (Republicanos) : 12%
  • Acir Gurgacz (PDT) : 8%
  • Luís Fernando (PSD) : 4%
  • Luciana Oliveira (PT) : 3%
  • Nilton Souza (PSDB) : 3%
  • Neidinha Suruí (PSB) : 1%
  • Anandreia Trovó (Psol) : 1%
  • Nulo/Branco : 4%
  • Não sabe/não respondeu : 5%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores em Rondônia entre os dias 14 e 15 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. Os levantamentos estão registrados junto à Justiça Eleitoral sob os códigos BR-05580/2026 e RO-04369/2026.

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