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Brasil

O recorde de audiência na primeira sessão do STF após revelações sobre Moraes

Número de acessos foi 12 vezes maior do que a média do ano

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 10h30
Dois homens de meia-idade, vestidos com togas pretas e ternos, caminham em um ambiente formal. O da direita, careca, usa gravata azul estampada e o da esquerda, com cabelo escuro, usa gravata listrada. Ao fundo, uma parede de mármore claro e a bandeira do Brasil.
Os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes no STF (Antonio Augusto/STF)
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A sessão do STF de quarta-feira bateu recorde de audiência no canal da Corte no YouTube. Foram 125 mil acessos até a manhã desta quinta, um número quase 15 vezes maior do que a média de acessos dos julgamentos anteriores neste ano.

O motivo, é claro, foi que essa era a primeira sessão após a revelação de detalhes do relacionamento entre o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro.

Também foi o primeiro encontro público entre Moraes e André Mendonça, que enviou as informações à PGR e tornou o documento público. Os dois, aliás, se sentaram lado a lado no plenário, seguindo a ordem de antiguidade.

Mas quem esperava algum tipo de desavença pública ou mesmo qualquer menção aos fatos se decepcionou.

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Os ministros seguiram normalmente a pauta, que incluiu longas sustentações orais sobre o Imposto de Transferência de Bens Imóveis (ITBI) e um julgamento sobre a base de cálculo do PIS/Cofins.

Apesar disso, os acessos seguiram crescendo na noite de quarta e manhã de quinta.

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Até agora, a maior audiência do ano tinha sido no dia 25 de março, quando foram definidos limites para o pagamento de penduricalhos. O vídeo dessa sessão conta com 36 mil visualizações, incluindo acessos em dias posteriores.

Os números são referentes somente ao canal do próprio STF no YouTube. A sessão é transmitida em outras contas na plataforma e também no canal da TV Justiça na televisão aberta.

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