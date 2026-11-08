O recado do Papa Leão XIV em sua última agenda no Uruguai

Em sua última agenda em Montevidéu, no Uruguai, o papa Leão XIV pediu que os homens tratem suas mulheres com respeito.

“Queridos pais e avôs, os jovens precisam vê-los rezar, aproximar-se dos sacramentos, tratar as suas esposas com respeito, pedir perdão e viver com honestidade, mesmo quando isso exige sacrifícios”, afirmou o líder religioso.

A declaração ocorre na América Latina, região onde 11 mulheres são mortas por dia em função da violência de gênero.

Dados da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe mostram que, em 2024, pelo menos 3.828 mulheres sofreram mortes violentas por razões de gênero na região.

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