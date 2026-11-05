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Brasil

O recado do Conselho de Procuradores dos MPs sobre grupos de boicote político

Presidente do CNPG listou possíveis crimes para quem persegue opositores

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 15h03
Grupos, principalmente no WhatsApp, foram criados para boicotar comerciantes
Grupos, principalmente no WhatsApp, foram criados para boicotar comerciantes  (Matt Cardy/Getty Images)
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O recado do Conselho de Procuradores dos MPs sobre grupos de boicote político Priorize VEJA no Google

Desde o resultado do segundo turno das eleições presidenciais em 25 de outubro, diversas denúncias foram apresentadas ao Ministério Público do Trabalho e dos Estados sobre grupos de WhatsApp criados para listar possíveis eleitores do PT a fim de um boicote geral de compras ou negociações. A ação articulada foi tema de uma nota publicada na quarta-feira, 4, pelo presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais dos Estados e da União (CNPG), Pedro Maia Souza Marques, para repudiar as atitudes, que podem ser enquadradas como crimes.

“Diante de notícias de ameaças, perseguições, boicotes econômicos, represálias profissionais e manifestações discriminatórias motivadas por preferências político-partidárias ou pelo resultado das eleições de 2026, vem a público reafirmar que a liberdade de manifestação política é um direito fundamental, mas seu exercício não autoriza ameaças, constrangimentos, perseguições ou práticas discriminatórias”, disse trecho da nota. Souza Marques citou a Constituição Federal de 1988 que assegura liberdade de expressão, igualdade e respeito, “sendo inadmissível a utilização de divergências políticas como justificativa para a violação de direitos fundamentais”.

O presidente do Conselho destacou três crimes que podem render investigações ou ações penais futuras. O primeiro, sobre xenofobia regional. “Manifestações que promovam discriminação, preconceito ou hostilidade contra nordestinos ou pessoas de outras regiões do país podem configurar crimes previstos na Lei nº 7.716/1989, inclusive quando praticados por meio das redes sociais, sujeitando seus autores às penas legalmente estabelecidas”, disse.

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Na sequência, Souza Marques apontou que “a liberdade de escolha do consumidor e a manifestação de opiniões políticas são legítimas. Entretanto, campanhas de intimidação, ameaças, divulgação de informações falsas e perseguição sistemática contra comerciantes, empresários ou profissionais liberais podem configurar crimes de ameaça, constrangimento ilegal, perseguição (stalking) e crimes contra a honra, além de gerar obrigação de indenizar os prejudicados”, afirmou ao citar casos de boicotes econômicos e perseguição a comerciantes.

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Por fim, outros crimes são o assédio e represálias no ambiente de trabalho. “Ameaças, perseguições profissionais, demissões discriminatórias e outras formas de retaliação em razão de escolhas políticas podem configurar violações à legislação trabalhista, sujeitando os responsáveis à responsabilização, inclusive com possibilidade de reintegração ao emprego e pagamento de indenizações. Conforme as circunstâncias, também podem caracterizar crimes”, informou na nota.

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assédio
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