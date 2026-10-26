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APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
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PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
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Brasil

O recado de Nikolas Ferreira para os eleitores após derrota de Flávio Bolsonaro

Deputado disse a apoiadores que 'chance de anular eleição é praticamente nula'

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 17h45 | Atualizado em 26 out 2026, 18h29
Dois homens, um jovem e outro de meia-idade, vestem camisetas verde e amarela com detalhes de bandeira brasileira. O homem mais velho, à direita, tem a boca aberta e estende o braço direito para o lado, enquanto o mais jovem, à esquerda, também tem a boca aberta, olhando para cima. O céu claro e azul serve de fundo.
Nikolas Ferreira e Flávio Bolsonaro em ato de campanha em Belo Horizonte (Douglas Magno/AFP)
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O recado de Nikolas Ferreira para os eleitores após derrota de Flávio Bolsonaro Priorize VEJA no Google

Deputado federal reeleito e um dos cabos eleitorais de Flávio Bolsonaro (PL), Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou um vídeo nas redes sociais nesta segunda-feira, 26, dizendo que a chance de anular a eleição da véspera é “praticamente nula” e pedindo que seus eleitores não façam manifestações nas ruas.

“A prudência agora com as vidas que estão em jogo deve falar mais alto que qualquer ímpeto do nosso coração”, falou.

Ele afirmou que sua reação inicial diante da derrota foi de “raiva, indignação, revolta e vontade de devolver tudo na mesma moeda”, mas que encontrou conforto na religião. “Que Deus sare esta nação”, concluiu.

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Apesar do posicionamento do deputado, Flávio segue tentando inflamar a base. Em uma declaração desta segunda-feira, o senador disse que pedirá a cassação da chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por abuso de poder econômico e que teve o passaporte apreendido pela Polícia Federal.

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