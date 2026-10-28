O recado de Jair Bolsonaro ao clã após derrota nas urnas e fuga de Flávio

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Preso em Brasília, Jair Bolsonaro enviou uma mensagem de encorajamento aos filhos, pedindo que não se abalassem pela derrota de Flávio Bolsonaro. Segundo Carlos Bolsonaro, o ex-presidente tenta assimilar os acontecimentos enquanto Flávio chega a Miami. O clã manterá influência no Congresso com quatro membros eleitos.

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Preso em sua casa em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse aos filhos que não se deixassem abalar pela derrota — e subsequente fuga do Brasil — do senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial. O recado foi transmitido pelo filho Carlos Bolsonaro (PL), senador eleito por Santa Catarina, que visitou o pai na prisão domiciliar na manhã desta quarta-feira, 28.

“Ele sabe que a vida continua ainda, não acabou”, diz Carlos em vídeo publicado nas redes sociais. “Eu me emocionei na frente dele, falei ‘Desculpa, pai, a gente falhou’, e ele disse ‘Negativo, levanta a cabeça, vamo embora'”, declara o senador eleito.

Ainda segundo o filho “Zero Dois” de Jair Bolsonaro, o ex-presidente “está tentando assimilar tudo o que está acontecendo”. Flávio desembarcou na manhã de hoje em Miami, nos Estados Unidos — na noite de ontem, o senador deixou o Brasil pela fronteira com a Argentina, onde tomou um voo para o Equador e de lá embarcou rumo aos EUA.

– Hoje visitei meu Pai, o Presidente Jair Messias Bolsonaro.

– (28/10/2026).

– Preso político do 8 de janeiro de 2023. pic.twitter.com/ZGQv6lnCHJ — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) October 28, 2026

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A despeito da derrota na eleição ao Planalto, o clã de Jair Bolsonaro manterá a influência no Congresso nos próximos anos com quatro parlamentares eleitos em 2026. Além de Carlos, a família terá a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro como senadora pelo Distrito Federal, e também elegeu Jair Renan, filho de Jair, e Renato Bolsonaro, irmão mais novo do ex-presidente, como deputados federais — todos se candidataram pelo PL, presidido nacionalmente pelo ex-deputado Valdemar Costa Neto.

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