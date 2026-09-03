O recado de André Mendonça sobre a ‘confiança’ do povo no Judiciário

O ministro André Mendonça, do STF, afirmou nesta quinta-feira que o Judiciário precisa honrar a “confiança” que o povo deposita nele.

A declaração ocorreu em meio a uma crise na Corte, após Mendonça enviar para a PGR e tirar o sigilo de um relatório da PF que detalha relações do ministro Alexandre de Moraes com o banqueiro Daniel Vorcaro.

Mendonça fez a fala em um evento do TSE para assinatura do Pacto Nacional pela Paz e Tolerância nas Eleições 2026, firmado com entidades da sociedade civil, organizações religiosas e outras instituições.

“Que Deus os abençoe nessa missão, e que Deus nos abençoe também, desse lado da mesa, e todos que representam o Poder Judiciário, de modo especial o sistema de Justiça como um todo. Que nós possamos honrar a confiança que o principal, que é o povo, o cidadão, deposita não só em nós, mas também em cada um dos senhores e das senhoras”, afirmou o ministro.

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Mendonça, que é pastor evangélico, também falou da importância das organizações presentes.

“Espero que o TSE tenha êxito, e terá êxito, nessa eleição, mas tenho certeza que o êxito tem como ponto essencial a atuação das instituições que os senhores representam. Os senhores são muito importantes para o nosso país”, disse.