Um grupo de cerca de 15 indígenas Awá-Guajá, que vive em isolamento voluntário na Amazônia maranhense, surpreendeu moradores de uma comunidade Guajajara ao se aproximar de uma aldeia na Terra Indígena Arariboia, no Maranhão, na última segunda-feira, 16. O encontro, registrado em vídeo, chamou a atenção pelo número de integrantes, incluindo crianças, e mobilizou equipes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e do Ministério da Saúde. Tradicionalmente dedicados à caça e à coleta de frutos e raízes, os Awá-Guajá estão entre os últimos povos conhecidos por manter esse modo de vida na região.

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Segundo Marina Magalhães, professora da Universidade de Brasília (UnB) que pesquisa a língua Awá-Guajá há 25 anos, a iniciativa pode estar relacionada à falta de alimentos e água, agravada pelo desmatamento e pela presença de invasores no território. “Eles estão buscando o contato, provavelmente, como a última alternativa de sobrevivência”, afirmou ao g1. A pesquisadora ressalta, no entanto, que ainda não é possível confirmar o motivo. “O que esse episódio tem de diferente é que nunca aconteceu de um grupo tão grande aparecer assim voluntariamente para o contato”, explicou.