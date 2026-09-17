O raio-x dos investimentos de SP na infraestrutura escolar

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O governo de São Paulo, sob Tarcísio de Freitas, investiu R$ 3,6 bilhões em infraestrutura educacional de janeiro de 2023 a agosto de 2026. Com R$ 2,7 milhões diários, foram 7.771 intervenções em 3.789 escolas, cobrindo 586 municípios com obras que vão de novas creches a reformas em salas e acessibilidade. Entenda os detalhes.

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O governo de São Paulo, sob a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), direcionou 3,6 bilhões de reais para a infraestrutura educacional entre janeiro de 2023 e agosto de 2026. O volume de recursos representa uma aplicação média de 2,7 milhões de reais diários em melhorias físicas na rede pública.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) informou ao Radar que o montante foi empenhado em 7.771 intervenções em 3.789 prédios escolares, abrangendo 586 dos 645 municípios paulistas. As obras incluíram desde a construção de creches até reformas em telhados, cozinhas, salas de aula e quadras, com foco em acessibilidade e climatização.

A coordenação das obras de modernização foi realizada pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).