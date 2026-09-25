‘O que vivemos é lamentável’, diz Nasser Fares, um dos sócios da Marabraz

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O varejo brasileiro, exemplificado pela Marabraz, enfrenta desafios significativos com juros altos, que desestimulam consumo e investimento. A concorrência desleal com o e-commerce e a complexidade tributária agravam a crise. O texto defende estímulos ao mercado interno, simplificação fiscal e apoio governamental para impulsionar a economia e gerar empregos no país.

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O que mais prejudica o setor de varejo em geral e a Marabraz atualmente? Os altos juros, já que isso desestimula o consumo, o investimento e o empreendedorismo, tornando ainda mais difícil a saída do endividamento. As bets agravam esse cenário, atingindo principalmente as famílias de menor renda e criando, assim, um ciclo preocupante de perdas e de dívidas.

Como a Marabraz tem percebido os efeitos da crise? É lamentável o que estamos vivendo. O Brasil é um gigante, mas precisa, antes de tudo, fortalecer o próprio mercado interno. Comércio e indústria são forças motrizes da economia e precisam de estímulos para crescer. Um caminho é equilibrar a concorrência entre o comércio físico e o o­n-li­ne. As lojas físicas têm custos muito elevados e geram empregos diretos e indiretos, enquanto o comércio eletrônico opera com uma estrutura diferente. Esse desequilíbrio pressiona tanto grandes redes quanto pequenos comerciantes. Também é preciso simplificar a tributação. Com menos burocracia e mais estímulo à produção e ao consumo interno, teremos melhores condições para gerar empregos e fazer a economia girar.

Como o próximo governo pode ajudar? Sou apartidário e torço pelo Brasil, independentemente de quem esteja no governo. Espero, por exemplo, que o próximo presidente, seja ele quem for, adote medidas para desenvolver todo o potencial do Nordeste. Espero também que simplifique a tributação para estimular o comércio, a indústria e o ambiente de negócios no país. O Brasil precisa recuperar a competitividade da indústria e simplificar a sua estrutura tributária. Na minha visão de comerciante, uma tributação mais simples reduziria a burocracia, estimularia os negócios e construiria um ambiente mais favorável ao crescimento.

Publicado em VEJA, setembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 30