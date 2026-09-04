O que vai acontecer no STF após pedido de Moraes contra Mendonça, o início do Rock in Rio e mais destaques

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A tensão no STF cresce com Moraes pedindo investigação contra Mendonça por supostas irregularidades em inquéritos. Enquanto a Corte é mobilizada, o Brasil celebra a abertura do Rock in Rio 2026, com Foo Fighters e Elton John, e a maior edição da Bienal do Livro de SP, com novidades.

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A tensão entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), ganhou um novo capítulo na quinta-feira 3. Moraes encaminhou ao presidente da Corte, Edson Fachin, relatórios da Polícia Federal que apontariam possíveis irregularidades cometidas pelo colega e pediu que sejam tomadas as “providências que entender necessárias”. Enquanto a crise mobiliza o Supremo, o dia também marca o início do Rock in Rio 2026 e da Bienal Internacional do Livro de São Paulo.

Segundo Moraes, há “fortes indícios da prática de improbidade administrativa, abuso de autoridade e crime de responsabilidade” por Mendonça. As suspeitas estão relacionadas às operações Compliance Zero e Sem Desconto, que investigam fraudes no Banco Master e no INSS e estão sob relatoria de Mendonça. Entre as irregularidades apontadas estão uma suposta interferência na condução das investigações, problemas nas tratativas de uma eventual colaboração premiada e o possível direcionamento de alvos contra o próprio Moraes e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

A decisão foi tomada no inquérito das fake news, aberto em 2019. Moraes afirmou ter recebido informações sobre a existência de relatórios de inteligência da PF referentes a possíveis atos destinados a direcionar a produção de provas para uma falsa imputação de crime contra integrantes do Supremo. O ministro então determinou ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o envio dos documentos.

O movimento ocorreu após Mendonça retirar o sigilo de outro relatório da PF, que detalha a relação de Moraes com o banqueiro Daniel Vorcaro. Diante do embate, Fachin determinou que Moraes, Mendonça, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e Rodrigues apresentem esclarecimentos por escrito em até cinco dias úteis. Mendonça deverá explicar, entre outros pontos, as circunstâncias da ordem para identificar o interlocutor de Vorcaro em mensagens anteriores à prisão do banqueiro. A PF terá de esclarecer se houve investigação de Moraes sem autorização do STF.

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Rock in Rio começa com Foo Fighters e reúne grandes nomes

No Rio de Janeiro, o Rock in Rio 2026 começa nesta sexta-feira, 4, no Parque Olímpico. O primeiro dia terá Foo Fighters como principal atração do Palco Mundo, depois de shows de Nova Twins, The Hives e Rise Against. Capital Inicial, Di Ferrero, Detonautas e Steve Angello estão entre os outros nomes da programação de abertura.

O primeiro fim de semana terá ainda Avenged Sevenfold no sábado, Calvin Harris no domingo e uma sequência de apresentações na segunda-feira, 7, que termina com Elton John, depois de shows de Luísa Sonza, Jon Batiste e Gilberto Gil no Palco Mundo. O cantor britânico, de 79 anos, faz uma rara exceção à aposentadoria dos grandes palcos e retorna ao festival pela terceira vez.

A edição de 2026 ocorre nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro e reúne seis palcos. Entre as novidades estão a estreia do K-pop no festival, com Stray Kids como atração principal em 11 de setembro, além de mudanças na estrutura do Palco Mundo e do New Dance Order.

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Bienal do Livro de São Paulo abre maior edição de sua história

Também nesta sexta-feira começa a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que ocupa o Distrito Anhembi até 13 de setembro. O evento chega à sua maior edição, com uma expansão de 28% na área ocupada, que passa a 86.000 metros quadrados. A expectativa é receber 700.000 visitantes.

A área comercial cresceu 20%, enquanto os espaços destinados à programação cultural aumentaram 4,7% e a área de alimentação, 8,8%. A programação também ganha ambientes dedicados à saúde e ao bem-estar, a Alameda dos Artistas, voltada a ilustradores e quadrinistas, e um ingresso noturno com 100% de cashback para utilização em compras.

Segundo Sevani Matos, presidente da Câmara Brasileira do Livro, responsável pelo evento, a nova modalidade de entrada foi criada para contemplar quem trabalha durante o dia e terá uma curadoria voltada ao público adulto. A Bienal funciona diariamente das 9h às 22h, com ingressos entre 30 e 42 reais.

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