O que tem feito empresários brasileiros investirem nos Estados Unidos

Além da atuação no desenvolvimento de marcas e operações brasileiras nos Estados Unidos, a aceleradora de franquias Promart também prepara uma experiência imersiva voltada a empresários e investidores interessados em compreender, na prática, o funcionamento do sistema empresarial americano.

À frente da Promart, Eduardo Morita, fala sobre o que tem feito tantos empresários brasileiros investirem nos Estados Unidos. “Há alguns anos atendo brasileiros que têm interesse de dolarizar o patrimônio. Eles são prósperos no Brasil, sobretudo no ramo de franquias. A questão fundamental é essa. A partir do momento que ele entende que o trabalho é o mesmo e o dólar é uma moeda mais forte, percebe que, tecnicamente, vai ganhar cinco vezes mais fazendo a mesma coisa que já faz no Brasil. E também pela marca dele ficar mais conhecida, mais forte aqui, pelo tamanho do poder de consumo da população. Também pelas condições tributárias e a política trabalhista. Uma das grandes vantagens é um certo liberalismo na mão de obra. É simples: trabalhou, ganha; não trabalhou, não ganha. Esse protecionismo burocrático que existe no Brasil inibe o empresário de contratar mais gente, porque ele fica preocupado com tudo que pode acontecer pela parte trabalhista. Isso acaba represando o instinto do empreendedor no Brasil”.

Dos dias 23 a 27 de julho, a empresa realizará, no Sheraton Disney Springs, em Orlando (Flórida), uma imersão estratégica com foco em negócios, expansão e franchising nos EUA, incluindo visitas técnicas a operações que vêm se destacando no mercado norte-americano. A proposta é aproximar empresários brasileiros do ambiente de negócios americano por meio de experiências “in loco” com franquias que estão dando certo nos EUA e networking com profissionais experientes (educação, saúde, moradia, seguros, imigração etc), proporcionando acesso a cases reais de expansão internacional.

Mais informações: www.belinkedusa.com/usaexperience

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