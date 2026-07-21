O que servidores da Abin defendem após fim de investigação no STF

A União dos Profissionais de Inteligência de Estado da Abin (Intelis) afirmou que o fim da investigação no STF sobre a chamada Abin Paralela demonstra a necessidade da aprovação do novo Marco Legal da Inteligência.

Na segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, arquivou parte da apuração e enviou o restante para a Justiça Federal.

Entre os alvos que tiveram a investigação contra eles encerrada está o diretor-geral da agência, Luiz Fernando Corrêa, e outros quatro atuais ou ex integrantes da administração atual, que eram suspeitos de obstrução.

“Independentemente dos desdobramentos individuais de cada caso, esse registro evidencia que o debate ultrapassa a responsabilização de pessoas e alcança a necessidade de aperfeiçoar a governança da atividade de Inteligência”, afirmou a Intelis.

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Para os servidores, esse e outros episódios mostraram “fragilidades no modelo de governança da Abin”.

O sindicato defende a aprovação de um projeto de lei apresentado pela Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, do Congresso, que altera as diretrizes para as atividades de inteligência no Brasil.

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“Nesse contexto, o PL nº 6.423/2025, que institui o novo Marco Legal da Inteligência, representa uma oportunidade para aperfeiçoar a governança da atividade de inteligência, fortalecer seus mecanismos de controle, ampliar a segurança jurídica dos profissionais da área e consolidar um modelo institucional compatível com a relevância estratégica da Inteligência de Estado”, declarou a Intelis.

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