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O que se sabe sobre prédio que desabou em comunidade na Zona Sul do Rio; veja vídeo

Edifício estava interditado pela Defesa Civil; risco de desabamentos aumenta durante período de chuvas, alertou prefeito

Por Gustavo Villela 24 set 2026, 16h07
Escombros de uma casa destruída, com pedaços de concreto, tijolos e telhas espalhados. Ao fundo, parte de uma construção com janelas iluminadas e vegetação escura em um barranco.
Destroços do imóvel que ficava na subida da comunidade do Cantagalo (CBMERJ/Divulgação)
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O prédio que desabou na noite desta quarta-feira, 23, na comunidade do Cantagalo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, estava interditado pela prefeitura desde o início do mês. O imóvel de quatro andares ficava na Rua Saint Roman, número 15 e, no momento em que cedeu, estava sendo filmado por moradores.

Após o incidente, o Corpo de Bombeiros fez uma varredura no local. Segundo a corporação, ninguém ficou ferido e a Defesa Civil foi acionada para avaliar as edificações atingidas pelos destroços.

A Defesa Civil havia interditado o prédio no dia 3 de setembro, após denúncias de moradores. Segundo relatos, a construção estava sendo expandida verticalmente, o que causou preocupação nos vizinhos. Em um vídeo divulgado nas redes, o prefeito Eduardo Cavaliere reforçou a importância de denunciar imóveis irregulares, especialmente durante o período de chuvas, quando o risco de desabamentos aumenta.

“Construções ilegais que vão se acumulando e verticalizando colocam a vida das pessoas em risco. É importante ligar 199 e denunciar”, disse o prefeito. Ainda segundo ele, outro imóvel próximo ao que cedeu já foi vistoriado e liberado pela Defesa Civil.

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Veja o momento em que o prédio desabou:

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