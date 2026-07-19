O que se sabe sobre o ‘show do intervalo’ na Copa do Mundo de 2026, em NY; onde assistir

Pela primeira vez em 96 anos de história, a final da Copa do Mundo vai transformar seu tradicional intervalo em um megaevento de entretenimento. Neste domingo, 19, enquanto Argentina e Espanha disputam a taça no MetLife Stadium, em Nova York, o descanso de 15 minutos dos jogadores dará lugar a um espetáculo estrelado por Madonna, Shakira, BTS e Justin Bieber. Com a direção artística e curadoria de Chris Martin, a expectativa é que a iniciativa quebre recordes de audiência, com a Fifa estimando alcançar vários bilhões de espectadores ao redor do globo. A transmissão será realizada pela TV Globo (TV aberta), SBT (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube/Twitch) e N Sports/ge tv (Globoplay).

A inclusão do show impõe um enorme e inédito desafio logístico à organização. É preciso montar e desmontar um palco completo no centro do gramado de forma expressa, utilizando uma imensa lona e calçados leves para proteger o campo. Para materializar essa operação claramente inspirada no Super Bowl, a Fifa desenhou o seguinte roteiro para o evento:

Horário e Duração: Com o apito inicial às 16h (horário de Brasília), o show deve começar por volta das 16h45. A apresentação musical durará rigorosamente 11 minutos.

Tempo de Pausa Estendido: Somando os cerca de 6 a 7 minutos de logística para montagem e desmontagem, a paralisação do jogo — que pela regra seria de 15 minutos — deverá variar entre 17 a 30 minutos na sua totalidade.

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Atrações Principais: Cada um dos astros terá aproximadamente 1 minuto e 45 segundos de performance. O palco receberá Madonna, Shakira, Justin Bieber e o grupo sul-coreano BTS, que fará sua maior apresentação ao vivo após o período de alistamento militar.



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Convidados e Repertório: Shakira apresentará “Dai Dai”, a música oficial do torneio, em dueto com o nigeriano Burna Boy. O espetáculo contará também com performances do renomado maestro Gustavo Dudamel, do grupo de dança Ghetto Kids, da banda Coldplay acompanhada pelo coral escolar PS22 Chorus, além de aparições especiais dos Muppets e de personagens da Vila Sésamo.



O Propósito Solidário: Todos os artistas abriram mão de seus cachês. O objetivo central do megaevento é arrecadar US$ 100 milhões para o fundo educacional da Fifa e da Global Citizen, combatendo a pobreza extrema e incentivando o esporte infantil.

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Essa expansão do relógio preocupa especialistas quanto à fisiologia dos atletas de elite. O intervalo prolongado causa uma queda acentuada na temperatura muscular, afetando a geração de força e podendo exigir um reaquecimento extra antes do segundo tempo. Por outro lado, há vantagens: o tempo adicional sob o calor norte-americano oferece melhores condições para a hidratação, reposição de carboidratos e a aplicação de ajustes táticos vitais. Ciente disso, o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, instruiu seus jogadores a aceitarem a mudança com pragmatismo, afirmando que é preciso focar naquilo que podem controlar e simplesmente desfrutar o momento.

A novidade tem dividido a opinião pública. Para os puristas do esporte, trata-se de uma clara mercantilização do futebol, enxergando a quebra da rotina dos jogadores em prol do “efeito Super Bowl” como uma verdadeira abominação. Grandes emissoras britânicas, como a BBC e a ITV, chegaram a cogitar um boicote de exibição para focar na análise tática do jogo, mas acabaram recuando e confirmaram a transmissão ao vivo da performance completa. Se a extravagância logística e musical provar ser um sucesso, a Fifa poderá consolidar este modelo de vez, alterando definitivamente como o mundo consome os sagrados minutos de descanso do esporte mais popular do planeta.

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