🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Brasil

O que se sabe sobre o elefante-marinho que apareceu na praia de São Conrado

Animal saiu do mar de manhã e descansou parte do dia na areia, chamando a atenção de banhistas

Por Gustavo Villela 2 out 2026, 19h27
Pessoas na praia observam uma foca-elefante cinza emergindo da água. Um homem à direita segura uma criança e veste uma camiseta preta com a frase QUE DEUS PERDOE ESSAS PESSOAS RUINS. Outras pessoas tiram fotos.
Mamífero foi fotografado por banhistas e pessoas que passavam pela orla (Dilson Silva/AgNews)
Continua após publicidade
O que se sabe sobre o elefante-marinho que apareceu na praia de São Conrado Priorize VEJA no Google

Um elefante-marinho apareceu na praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira, 2. O animal, que chamou a atenção também pelo seu tamanho, deixou o mar por volta das 11h e depois ficou na areia, onde descansou até o início da tarde, quando mergulhou novamente. Sua presença foi vista entre os postos 1 e 2 da orla.

Bombeiros isolaram o local onde o mamífero descansava e instalaram uma bandeira roxa, que sinaliza a presença de animais marinhos. A orientação dos guardas-vidas é manter distância do elefante-marinho. Além de se tratar de um macho de uma espécie que pode ser territorial, interferir no processo natural pode prejudicá-lo. Em situações como essa, não se deve forçá-lo a voltar ao mar, já que pode estar debilitado ou doente. O Corpo de Bombeiros orientou banhistas a evitar contato, barulho, aglomerações ou oferecer qualquer tipo de alimento ou água.

Animal pode pesar 4 toneladas

Especialistas explicam que o animal provavelmente foi trazido por uma corrente fria vinda do Sul. Nesta época do ano, os elefantes-marinhos deixam o seu habitat natural e percorrem uma ampla rota em busca de alimentos. A costa da América do Sul não costuma estar no roteiro, mas não é a primeira vez que um indivíduo da espécie se aventura por estas águas. Alguns deles, sobretudo jovens, podem se distanciar mais do que o comum das colônias em ilhas próximas ao Antártico e regiões no extremo sul do continente.

Continua após a publicidade

Elefantes-marinhos são os maiores dos integrantes da grupo dos pinípedes, que também engloba focas, leões-marinhos e morsas. Quando adultos, os machos da espécie podem chegar a pesar quatro toneladas e medir mais de cinco metros de comprimento. Embaixo da água, podem prender a respiração por cerca de dez minutos e usar essa janela de tempo para chegar a até mil metros de profundidade. Durante as viagens, como a do elefante-marinho avistado em São Conrado, acumulam reservas de energia que os sustentam por semanas durante o período de acasalamento, que ocorre em praias de colônias específicas de reprodução.

Siga
Publicidade
TAGS:
Animais
Praias
Rio de Janeiro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Digital Eleições

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês*
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).