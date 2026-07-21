O que se sabe sobre mortes em casa alugada de vereador no litoral do Rio

Jorge Felipe dos Santos Noga Barbosa, conhecido como Batata, e Cayo Gustavo Genuel dos Santos, conhecido como Mulatinho, foram mortos na madrugada dessa terça-feira, 21, em uma propriedade do vereador de Manguaratiba Dr. Mair Bichara (PSD). O imóvel fica em Itacuruçá, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

O vereador afirmou, em nota publicada nas redes sociais, que a casa estava regularmente alugada. O aluguel era intermediado via plataforma digital, segundo o parlamentar.

O vereador esclareceu, em nota, que ele e seus familiares não se encontravam no imóvel quando ocorreu o crime e afirmou que está à disposição para colaborar com as autoridades na investigação.

Os criminosos deixaram o local em uma embarcação, após roubarem ao menos onze celulares. A 165ª DP (Manguaratiba) está investigando o caso.