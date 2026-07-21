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Brasil

O que se sabe sobre mortes em casa alugada de vereador no litoral do Rio

Criminosos fugiram com onze celulares; parlamentar afirmou em nota que a locação foi feita via plataforma digital

Por Gustavo Villela 21 jul 2026, 18h54
Homem de pele clara, camisa azul e blazer escuro, sorrindo enquanto assina documentos em uma mesa de madeira. Ao fundo, uma parede branca com vários retratos emoldurados de homens em preto e branco
Vereador Dr. Mair Bichara (PSD), alugou a propriedade por temporada quando ocorreu o crime. (Câmara Municipal de Manguaratiba/Reprodução)
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Jorge Felipe dos Santos Noga Barbosa, conhecido como Batata, e Cayo Gustavo Genuel dos Santos, conhecido como Mulatinho, foram mortos na madrugada dessa terça-feira, 21, em uma propriedade do vereador de Manguaratiba Dr. Mair Bichara (PSD). O imóvel fica em Itacuruçá, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

O vereador afirmou, em nota publicada nas redes sociais, que a casa estava regularmente alugada. O aluguel era intermediado via plataforma digital, segundo o parlamentar.

O vereador esclareceu, em nota, que ele e seus familiares não se encontravam no imóvel quando ocorreu o crime e afirmou que está à disposição para colaborar com as autoridades na investigação.

Os criminosos deixaram o local em uma embarcação, após roubarem ao menos onze celulares. A 165ª DP (Manguaratiba) está investigando o caso.

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