O que se sabe sobre mortes em casa alugada de vereador no litoral do Rio
Criminosos fugiram com onze celulares; parlamentar afirmou em nota que a locação foi feita via plataforma digital
Jorge Felipe dos Santos Noga Barbosa, conhecido como Batata, e Cayo Gustavo Genuel dos Santos, conhecido como Mulatinho, foram mortos na madrugada dessa terça-feira, 21, em uma propriedade do vereador de Manguaratiba Dr. Mair Bichara (PSD). O imóvel fica em Itacuruçá, na Costa Verde do Rio de Janeiro.
O vereador afirmou, em nota publicada nas redes sociais, que a casa estava regularmente alugada. O aluguel era intermediado via plataforma digital, segundo o parlamentar.
O vereador esclareceu, em nota, que ele e seus familiares não se encontravam no imóvel quando ocorreu o crime e afirmou que está à disposição para colaborar com as autoridades na investigação.
Os criminosos deixaram o local em uma embarcação, após roubarem ao menos onze celulares. A 165ª DP (Manguaratiba) está investigando o caso.