O que se sabe sobre morte de secretário de Queimados em abordagem da PM no Rio
Jefferson Dias da Silva, de 51 anos, morreu baleado após perseguição na Avenida Brasil; Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso
O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Queimados, Jefferson Dias da Silva, morreu na noite de segunda-feira, 19, após ser baleado durante uma abordagem da Polícia Militar na Avenida Brasil, na altura da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível aferir que pelo menos cinco tiros foram disparados contra BYD branco onde estava Jefferson, de 51 anos, que morreu no local.
O secretário, que estava sozinho no carro, voltava de um compromisso na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste. Em depoimento, os policiais alegaram que Jefferson não obedeceu a ordens de parada e que dispararam contra o veículo. Eles afirmaram que ouviram barulhos de tiros nas proximidades, uma versão confirmada pelo Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), que prestou assistência na ocorrência. O carro teria continuado o percurso, dando início a uma perseguição.
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Os agentes também disseram que atiraram nos pneus do carro e que o motorista conseguiu passar por dois pontos de bloqueio até ser interceptado por duas viaturas na altura da passarela 14. Jefferson, então, perdeu o controle do veículo, girou na pista e bateu em uma mureta de proteção. Após a colisão, os PMs dispararam novamente nos pneus para evitar qualquer possibilidade de fuga e quebraram os vidros do carro para acessar o motorista. O secretário foi encontrado morto pelos disparos.
A família de Jefferson, por sua vez, alega que a viatura estava descaracterizada e com o giroflex — dispositivo de sinalização — desligado. Cinco dos seis PMs envolvidos foram afastados pelo governador interino, desembargador Ricardo Couto. Deles, quatro admitiram que abriram fogo. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso e analisará as câmeras corporais dos policiais. Em nota, a Polícia Militar disse que “as circunstâncias do fato serão esclarecidas através das investigações que estão em andamento” e lamentou a morte.