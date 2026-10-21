O que se sabe sobre morte de secretário de Queimados em abordagem da PM no Rio

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Queimados, Jefferson Dias da Silva, morreu na noite de segunda-feira, 19, após ser baleado durante uma abordagem da Polícia Militar na Avenida Brasil, na altura da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível aferir que pelo menos cinco tiros foram disparados contra BYD branco onde estava Jefferson, de 51 anos, que morreu no local.

O secretário, que estava sozinho no carro, voltava de um compromisso na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste. Em depoimento, os policiais alegaram que Jefferson não obedeceu a ordens de parada e que dispararam contra o veículo. Eles afirmaram que ouviram barulhos de tiros nas proximidades, uma versão confirmada pelo Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), que prestou assistência na ocorrência. O carro teria continuado o percurso, dando início a uma perseguição.

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