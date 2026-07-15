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O que se sabe sobre caso de advogado carioca encontrado morto em São Paulo

Pedro Ely Cordeiro dos Santos, de 43 anos, estava desaparecido desde a última sexta-feira, 10

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 08h36 | Atualizado em 15 jul 2026, 09h49
Cartaz de desaparecido com foto de Pedro Ely Cordeiro dos Santos, homem branco de cabelo escuro e barba por fazer, sorrindo. O texto informa que ele é advogado, 43 anos, desaparecido desde 10/07/2026, visto pela última vez em Moema, São Paulo, e pede contato em caso de informações
Pedro Ely Cordeiro dos Santos, encontrado morto em São Paulo. (./Divulgação)
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O advogado Pedro Ely Cordeiro dos Santos, de 43 anos, foi encontrado morto em São Paulo. Ele estava sem documentos, e o corpo foi identificado pela família nesta terça-feira, 14. O carioca foi visto pela última vez na sexta-feira, 10, quando saiu de madrugada de um bar na Vila Madalena, na Zona Oeste de São Paulo. Ele teria ido ao estabelecimento para assistir jogos da Copa do Mundo com um amigo no dia anterior. A suspeita é de que teve um mal súbito, a causa da morte só será confirmada após os laudos do Instituto Médico Legal (IML).

O corpo foi encontrado na Rua Fradique Coutinho, em Pinheiros, ainda na sexta. Policiais militares foram acionados para prestar apoio ao Samu após ser constatado que um homem havia morrido no local. Naquela noite, Pedro havia embarcado em um carro de aplicativo para deixar o amigo em casa no bairro de Moema. Em seguida, pegou outro carro para seguir em direção ao Hotel Mercure JK, na Vila Olímpia, onde estava hospedado. Ele, no entanto, nunca chegou à acomodação.

Relatos indicam que Pedro passou mal e caiu na calçada. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele não apresentava lesões aparentes. O caso foi registrado como morte suspeita no 14º Distrito Policial (Pinheiros). A última atividade do celular do advogado foi uma visualização às 5h no WhatsApp, cerca de uma hora após ter ligado para a instituição financeira XP. Depois disso, o smartphone foi desligado e Pedro não apareceu para trabalhar. As investigações seguem em andamento.

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