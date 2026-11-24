Um adolescente de 14 anos feriu duas crianças com uma faca na Escola Municipal de Acácias, no bairro de Chaperó, em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira, 24. Uma das vítimas sofreu ferimentos no rosto e na cabeça, e a outra, nas costas e nos braços. Ambas têm oito anos de idade, foram atendidas e estão fora de perigo. Segundo a mãe de um estudante, a motivação do ataque teria sido um desafio de internet.

A agressão aconteceu no refeitório da escola, e o adolescente foi contido por funcionários. Ele também ficou ferido e foi levado a um hospital para receber atendimento médico. O agressor foi autuado em flagrante por ato análogo ao crime de tentativa de homicídio, e os agentes apreenderam a faca utilizada no ataque. A 50ª DP da Polícia Civil (Itaguaí) investiga o caso.

Em nota, a Prefeitura de Itaguaí afirmou que lamenta profundamente o ocorrido e que prestará todo o apoio necessário às vítimas e às suas famílias. “Todos os protocolos de emergência foram prontamente acionados pela Secretaria Municipal de Educação, com a mobilização do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), da polícia e da Secretaria Municipal de Saúde e Segurança”, informou também a prefeitura.