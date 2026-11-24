O que se sabe sobre ataque com faca a crianças de 8 anos em escola no RJ
Vítimas receberam cuidados médicos e estão fora de perigo; motivação do ataque teria sido desafio de internet, segundo mãe de estudante
Um adolescente de 14 anos feriu duas crianças com uma faca na Escola Municipal de Acácias, no bairro de Chaperó, em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira, 24. Uma das vítimas sofreu ferimentos no rosto e na cabeça, e a outra, nas costas e nos braços. Ambas têm oito anos de idade, foram atendidas e estão fora de perigo. Segundo a mãe de um estudante, a motivação do ataque teria sido um desafio de internet.
A agressão aconteceu no refeitório da escola, e o adolescente foi contido por funcionários. Ele também ficou ferido e foi levado a um hospital para receber atendimento médico. O agressor foi autuado em flagrante por ato análogo ao crime de tentativa de homicídio, e os agentes apreenderam a faca utilizada no ataque. A 50ª DP da Polícia Civil (Itaguaí) investiga o caso.
Em nota, a Prefeitura de Itaguaí afirmou que lamenta profundamente o ocorrido e que prestará todo o apoio necessário às vítimas e às suas famílias. “Todos os protocolos de emergência foram prontamente acionados pela Secretaria Municipal de Educação, com a mobilização do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), da polícia e da Secretaria Municipal de Saúde e Segurança”, informou também a prefeitura.