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Brasil

O que se sabe sobre a troca de tiros entre PMs que deixou um agente do Bope morto no Rio

Vítima é o subtenente do Bope Gláucio Marcelo Fonseca da Silva, de 54 anos; segundo PM, falha de comunicação pode ter levado a troca de tiros entre batalhões

Por Gustavo Villela 13 out 2026, 17h08
Pessoas em luto, algumas chorando e com as mãos no rosto, em um evento ao ar livre. Um homem de uniforme policial preto está à direita, com a cabeça erguida. Um menino com uma bandeira do Brasil nos ombros aparece em primeiro plano, à esquerda. O grupo veste roupas escuras, expressando tristeza e dor.
Familiares, policiais e amigos acompanharam o velório de Glácio na tarde de segunda-feira, 12 (Marina Calderon/.)
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Uma troca de tiros entre policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) e do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope) deixou um agente morto e cinco feridos na manhã do último domingo, 11. O confronto aconteceu na Rua Guilherme Moreira, na Freguesia, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O policial morto é o subtenente do Bope Gláucio Marcelo Fonseca da Silva, de 54 anos.

Gláucio foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas morreu a caminho da unidade. Segundo a PM, ele deixa três filhos e completaria 26 anos na corporação em dezembro. Irmão de Gláucio, o PM Heber Carvalho da Fonseca também morreu vestindo a farda do Bope, há cerca de um ano. Heber foi um dos 122 mortos na Operação Contenção, deflagrada em outubro do ano passado nos complexos da Penha e do Alemão.

O velório de Gláucio da Silva ocorreu no Jardim da Saudade, na Zona Oeste da cidade, nesta segunda-feira, 12. Antes do sepultamento, um helicóptero do Bope sobrevoou o local lançando rosas brancas e vermelhas em homenagem ao policial.

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Relembre o caso

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De acordo com o Bope, uma unidade do Batalhão de Operações Especiais abordava um veículo na Rua Guilherme Moreira quando foi avistada por integrantes do 18º BPM (Jacarepaguá). Devido à baixa luminosidade da região, estes agentes teriam confundido os policiais com criminosos e disparado contra eles.

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Além de Gláucio da Silva, outros cinco policiais militares foram atingidos: quatro agentes do Bope e um do 18º BPM. A corporação afirmou ainda que a Delegacia de Homicídios da Capital e a Corregedoria Interna da Polícia Militar, por meio da 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (2ª DPJM), apuram as circunstâncias da ocorrência.

Relato de familiares

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Filha de Gláucio, a esteticista Laryssa Viana publicou uma homenagem ao pai falecido. “Hoje uma parte de mim se foi, eu nunca mais poderei ouvir sua voz, sentir seu abraço, sentir seu cheirinho, te receber na minha casa. Eu estou despedaçada, sem chão, com uma dor que sempre foi o meu maior medo sentir”, escreveu.

Ex-mulher de Gláucio, Aline Viana esteve presente no velório. Aline destacou a devoção do falecido ao serviço na Polícia Militar. “Ele dizia: se um dia eu morrer, quero estar fardado”, comentou. A ex-mulher pede esclarecimentos sobre o que aconteceu no dia e como teria se dado a falha na comunicação dos batalhões. “Foi falado para nós que não houve uma comunicação, e nós já sabemos que foi feita sim uma comunicação. Então, a partir de agora, a gente quer entender: quem foi comunicado? Essa pessoa passou a comunicação para todo o batalhão? Se sabiam que estavam naquela área, por que aconteceu isso tudo?”, questiona Aline.

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