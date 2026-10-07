O que se sabe e o que ainda falta explicar sobre os corpos encontrados em sacos em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo investiga o assassinato de ao menos oito pessoas em várias regiões da capital paulista cujos corpos foram descartados dentro de sacos plásticos ou tecidos amarrados, com sinais de grave violência, como tiros e decepações. Os casos aconteceram no último mês e viralizaram nas redes sociais. Há especulações sobre a existência de um novo serial killer na cidade ou mesmo de que possam ser assassinatos praticados pelo “tribunal do crime organizado”.

Esses casos estão sendo investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), braço da Polícia paulistana responsável por apurar assassinatos. Até o momento, sete vítimas já foram identificadas. Apenas uma ainda não tem nome. Cada um desses casos é um inquérito policial separado e, pelo menos até o momento, a Polícia não viu conexão entre os crimes. As investigações seguem em curso e já há alguns suspeitos, cuja identidade está preservada para preservar o trabalho policial.

“Até o momento, as apurações não apontam elementos que indiquem ligação entre as ocorrências ou uma mesma autoria. As equipes do DHPP já trabalham com suspeitos e possíveis motivações nos sete casos em que as vítimas foram identificadas. Entre as linhas investigadas estão, em algumas ocorrências, hipóteses relacionadas a vingança ou justiçamento, além de outras circunstâncias específicas de cada crime”, disse em nota a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Nas redes sociais, circulam imagens de um corpo encontrado dentro de um saco plástico no bairro do Jabaquara, zona sul da capital. Na zona leste, teriam sido achados mais dois corpos, também amarrados e enrolados, mas dessa vez dentro de um cobertor. Outro cadáver estava no Jaçanã, na região metropolitana, próximo a Guarulhos. Um possível ponto em comum entre esses assassinatos está nos sinais de violência dos corpos: alguns foram decapitados, outros queimados e outros sofreram disparos de armas de fogo.