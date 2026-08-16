O que se sabe até agora sobre o caso de agressão de dentista por empresário da Faria Lima

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Empresário Ivo Kos foi preso em flagrante, acusado de espancar a esposa, a dentista Giullia Falcão, em São Paulo. A vítima relata dois anos de agressões, rosto desfigurado e acusa o marido de violência brutal. O caso é investigado e a defesa de Giulia busca mudança na tipificação do crime para tentativa de feminicídio.

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Ivo Kos, 48 anos, empresário do mercado financeiro, foi preso em flagrante no sábado, 15, em São Paulo, acusado de espancar a esposa, a dentista Giullia Falcão, 27 anos.

Segundo o depoimento da vítima à polícia, Kos teria iniciado uma discussão, após um jantar com clientes, ao se aproximar da casa do casal, no Jardim Paulistano, um dos bairros mais valorizados da capital, na Zona Oeste. Em seguida, teria desferido socos no rosto da companheira e a levado para dentro do imóvel, contra a vontade dela. Imagens das câmeras de segurança, segundo a defesa de Giulia, mostram que um segurança da rua presenciou a cena, mas não interveio.

O relato informa ainda que o empresário teria usado um taco de beisebol, em uma agressão que quebrou um de seus dedos. Além disso, a teria ameaçado com uma arma taser, que dispara choques elétricos. Uma vizinha acionou a polícia, que o conduziu para a delegacia.

Kos alegou apenas ter se defendido. Preso preventivamente, ele foi indiciado por lesão corporal e ameaça e segue detido após audiência de custódia. O caso é investigado pela 4ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) da capital.

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Com o rosto desfigurado, Giulia contou nas redes sociais que há dois anos sofre agressões. “Essa é a situação que meu marido me deixou. Esse é o homem sério de negócios de uma família séria. Acabou! “, disse, acrescentando que já entrou com queixa na polícia, que acabou sendo retirada e que tentou uma reconciliação por intermédio de advogados criminalistas, mas “nada foi feito”.

“Não entendemos até agora por qual motivo a autoridade policial indiciou o agressor pelo crime de lesão corporal. Em nosso entendimento, todos os indícios apresentados até o momento (declarações, testemunhas, imagens da rua, duração das agressões e principalmente o rosto desfigurado da vítima) apontam para o crime de tentativa de feminicídio, diz o advogado de Giulia, Fabio Fajolli. A defesa irá tentar mudar a tipificação do crime.

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Segundo Fajolli, a família de Kos trocou a fechadura da casa, deixando Giulia sem acesso aos bens pessoais.

Procurado, o advogado de Kos, Davi Gerbara, informou, por meio de nota, que “em respeito a ambas as famílias, a defesa não irá se manifestar no momento”.