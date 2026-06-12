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O que se sabe até agora sobre o caso de abuso de uma menina no clube do Palmeiras

Criança de quatro anos foi induzida a entrar no banheiro masculino, onde foi tocada nas partes íntimas por um homem de 74 anos

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 16h37 | Atualizado em 12 jun 2026, 17h00
Menina de 4 anos é abusada em banheiro do clube Palmeiras
Menina de 4 anos é abusada em banheiro do clube Palmeiras (Redes sociais/Reprodução)
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O que se sabe até agora sobre o caso de abuso de uma menina no clube do Palmeiras Priorize VEJA no Google

Uma menina de quatro anos foi abusada sexualmente por um homem de 74 anos no banheiro do clube Palmeiras, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo, na última quarta-feira, 10. O caso é investigado pela Polícia Civil do estado.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, registrado pela mãe da vítima, o homem se aproximou da criança oferecendo pipoca a ela, conduzindo-a a entrar no banheiro masculino do local. Ao conseguir, ele tocou nas partes íntimas da menina.

A mulher também disse que a situação ocorreu em um breve momento em que perdeu a filha de vista. Poucos minutos depois, a menina voltou do banheiro e contou o que havia acontecido, dizendo que, primeiro, que era “um segredo” e, depois, que “o vovô” tinha tocado nela. Apesar da expressão, o homem não possuía laço de parentesco com a vítima.

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A mãe da menina também identificou o suspeito como um homem que frequenta o clube Palmeiras há muito tempo e que é conhecido no local por acompanhar o neto dele em atividades esportivas. Esta não teria sido a primeira vez em que ele se aproximou da vítima no local.

Em casa, quando dava banho na filha, a mulher percebeu que a menina estava com uma secreção incomum nas partes íntimas e, por isso, retomou o assunto até que a criança conseguisse explicar melhor o que havia ocorrido. Logo após o relato, a mulher acionou a polícia e retornou ao clube em busca de imagens de câmeras de segurança.

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Pelos registros encontrados, a criança ficou cerca de 15 segundos com o homem no banheiro, após ele ter induzido-a a entrar.

A criança foi encaminhada para fazer exame de corpo de delito e atendimento especializado. E, até o momento, nem o suspeito e nem a defesa dele foram localizados pela polícia.

Em nota, o clube Palmeiras disse que acolheu a mãe e a criança, e que ofereceu atendimento médico e suporte jurídico à família. A instituição também detemrinou a suspensão imediata do suspeito, afirmando que, se comprovado o crime, ele será expulso do quadro associativo.

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Leia a nota na íntegra:

“Na noite de quarta-feira (10), uma associada procurou a administração do Palmeiras para relatar um caso de abuso sexual cometido contra sua filha, possivelmente nas dependências do clube social.

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Após acolher a mãe e a criança, que foi atendida por um médico do Palmeiras, a administração designou que um dos advogados do clube as acompanhasse até a Delegacia de Defesa da Mulher para o registro da ocorrência.

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Prontamente, iniciou-se um trabalho de apuração interna por meio da análise das imagens do sistema de monitoramento – inclusive, todo o material já foi separado e enviado à polícia.

Assim que foi informada sobre a ocorrência, a presidente Leila Pereira determinou a imediata suspensão de um associado suspeito de envolvimento no caso; se ficar comprovada a autoria ou participação dele neste crime abominável, ele será expulso do quadro associativo, sem prejuízo das demais medidas punitivas cabíveis.

O Palmeiras repudia veementemente qualquer forma de violência ou abuso e não medirá esforços para que os fatos sejam rapidamente esclarecidos.”

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