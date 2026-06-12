O que se sabe até agora sobre o caso de abuso de uma menina no clube do Palmeiras

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Uma menina de 4 anos foi abusada sexualmente por um homem de 74 anos no banheiro do Clube Palmeiras, em SP. A mãe registrou B.O. após a criança relatar o ocorrido e apresentar secreção. A polícia investiga o caso. O clube suspendeu o suspeito e oferece suporte à família, prometendo expulsão se o crime for comprovado.

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Uma menina de quatro anos foi abusada sexualmente por um homem de 74 anos no banheiro do clube Palmeiras, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo, na última quarta-feira, 10. O caso é investigado pela Polícia Civil do estado.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, registrado pela mãe da vítima, o homem se aproximou da criança oferecendo pipoca a ela, conduzindo-a a entrar no banheiro masculino do local. Ao conseguir, ele tocou nas partes íntimas da menina.

A mulher também disse que a situação ocorreu em um breve momento em que perdeu a filha de vista. Poucos minutos depois, a menina voltou do banheiro e contou o que havia acontecido, dizendo que, primeiro, que era “um segredo” e, depois, que “o vovô” tinha tocado nela. Apesar da expressão, o homem não possuía laço de parentesco com a vítima.

A mãe da menina também identificou o suspeito como um homem que frequenta o clube Palmeiras há muito tempo e que é conhecido no local por acompanhar o neto dele em atividades esportivas. Esta não teria sido a primeira vez em que ele se aproximou da vítima no local.

Em casa, quando dava banho na filha, a mulher percebeu que a menina estava com uma secreção incomum nas partes íntimas e, por isso, retomou o assunto até que a criança conseguisse explicar melhor o que havia ocorrido. Logo após o relato, a mulher acionou a polícia e retornou ao clube em busca de imagens de câmeras de segurança.

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Pelos registros encontrados, a criança ficou cerca de 15 segundos com o homem no banheiro, após ele ter induzido-a a entrar.

A criança foi encaminhada para fazer exame de corpo de delito e atendimento especializado. E, até o momento, nem o suspeito e nem a defesa dele foram localizados pela polícia.

Em nota, o clube Palmeiras disse que acolheu a mãe e a criança, e que ofereceu atendimento médico e suporte jurídico à família. A instituição também detemrinou a suspensão imediata do suspeito, afirmando que, se comprovado o crime, ele será expulso do quadro associativo.

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Leia a nota na íntegra:

“Na noite de quarta-feira (10), uma associada procurou a administração do Palmeiras para relatar um caso de abuso sexual cometido contra sua filha, possivelmente nas dependências do clube social. Continua após a publicidade

Continua após a publicidade Após acolher a mãe e a criança, que foi atendida por um médico do Palmeiras, a administração designou que um dos advogados do clube as acompanhasse até a Delegacia de Defesa da Mulher para o registro da ocorrência.

Continua após a publicidade Prontamente, iniciou-se um trabalho de apuração interna por meio da análise das imagens do sistema de monitoramento – inclusive, todo o material já foi separado e enviado à polícia.

Assim que foi informada sobre a ocorrência, a presidente Leila Pereira determinou a imediata suspensão de um associado suspeito de envolvimento no caso; se ficar comprovada a autoria ou participação dele neste crime abominável, ele será expulso do quadro associativo, sem prejuízo das demais medidas punitivas cabíveis.

O Palmeiras repudia veementemente qualquer forma de violência ou abuso e não medirá esforços para que os fatos sejam rapidamente esclarecidos.”