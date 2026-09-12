O que revelam as pesquisas eleitorais da semana sobre a disputa entre Lula e Flávio

A pouco mais de três semanas das eleições de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparecem tecnicamente empatados na disputa pelo Palácio do Planalto. Quatro pesquisas nacionais divulgadas nesta semana mostram uma corrida presidencial marcada pelo equilíbrio entre os dois principais candidatos, com diferenças dentro das margens de erro nos cenários de primeiro e segundo turno.

No Datafolha, o empate entre Lula e Flávio nos dois turnos ocorre pela primeira vez na série histórica do instituto na atual eleição.

Os levantamentos Datafolha, AtlasIntel, Meio/Ideia e BTG/Nexus foram divulgados entre terça-feira, 8, e sexta-feira, 11. Embora apresentem diferenças nos percentuais e nas margens de erro, as quatro pesquisas convergem em um ponto: nenhum dos dois candidatos consegue abrir vantagem estatisticamente definida sobre o outro no confronto direto pela Presidência.

No primeiro turno, Lula aparece numericamente à frente nos quatro levantamentos. A diferença varia de 1,1 ponto percentual na pesquisa Meio/Ideia a 5,6 pontos no AtlasIntel. No segundo turno, Flávio aparece numericamente à frente em duas pesquisas, enquanto Lula lidera nas outras duas — sempre em situação de empate técnico.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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O que mudou no cenário de primeiro turno?

A principal mudança da semana está na aproximação entre Lula e Flávio no primeiro turno, especialmente nos levantamentos Datafolha e Meio/Ideia.

No Datafolha, divulgado na sexta-feira, 11, Lula registra 39% das intenções de voto, contra 35% de Flávio Bolsonaro. A diferença de quatro pontos está no limite da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Na rodada anterior, de 2 de setembro, o petista tinha 38% e o senador, 33%. Lula oscilou um ponto para cima, enquanto Flávio avançou dois.

No Meio/Ideia, divulgado na quarta-feira, 9, a disputa aparece ainda mais próxima. Lula tem 38,4%, contra 37,3% de Flávio. A distância de 1,1 ponto percentual está dentro da margem de erro de 2,5 pontos. O levantamento caracteriza empate técnico entre os dois principais nomes da corrida.

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O AtlasIntel, divulgado na quinta-feira, 10, apresenta a maior diferença numérica entre os candidatos no primeiro turno. Lula aparece com 43%, enquanto Flávio marca 37,4%. Apesar da vantagem de 5,6 pontos, o cenário não configura empate técnico, considerando a margem de erro de um ponto percentual informada pelo instituto.

Na BTG/Nexus, divulgada na terça-feira, 8, Lula mantém a liderança com 39%, mesmo percentual da rodada anterior. Flávio passou de 33% para 35%, oscilação dentro da margem de erro de dois pontos. A pesquisa reforça a aproximação entre os dois nomes na primeira etapa da eleição.

Como está a disputa no segundo turno?

O segundo turno é o ponto de maior convergência entre as pesquisas da semana. Lula e Flávio aparecem em empate técnico nos quatro levantamentos, com diferenças que variam de dois pontos percentuais a uma vantagem numérica de 0,2 ponto para o senador.

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No Datafolha, Lula tem 46% contra 44% de Flávio. O placar é exatamente o mesmo da semana anterior. A diferença de dois pontos está dentro da margem de erro, e os dois candidatos permanecem tecnicamente empatados.

Na pesquisa Meio/Ideia, o cenário é de empate numérico: Lula e Flávio aparecem com 46% cada. O resultado coloca os dois em situação de igualdade no confronto direto.

O AtlasIntel apresenta a primeira vantagem numérica de Flávio sobre Lula em um levantamento da semana. O senador registra 46,4%, contra 46,2% do presidente. A diferença de 0,2 ponto percentual está muito abaixo da margem de erro de um ponto e caracteriza empate técnico.

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Na BTG/Nexus, Flávio aparece pela primeira vez numericamente à frente de Lula em uma simulação de segundo turno do instituto. O senador tem 46%, contra 45% do presidente. A diferença de um ponto está dentro da margem de erro de dois pontos. Na rodada anterior, Lula tinha 46% e Flávio, 45%.

O conjunto dos quatro levantamentos mostra, portanto, uma disputa sem vantagem estatisticamente definida para nenhum dos dois candidatos. Lula aparece à frente no Datafolha e empata com Flávio no Meio/Ideia; o senador lidera numericamente no AtlasIntel e no BTG/Nexus. Em todos os casos, a diferença permanece dentro da margem de erro.

O que as pesquisas mostram sobre os outros adversários?

Embora Lula e Flávio concentrem a disputa, os levantamentos também testaram confrontos de segundo turno com outros candidatos. Os resultados mostram que o presidente mantém vantagens mais amplas diante de alguns adversários, mas enfrenta cenários mais próximos contra Ronaldo Caiado e Romeu Zema.

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No AtlasIntel, Flávio e Zema aparecem numericamente à frente de Lula por apenas 0,2 ponto percentual. Flávio tem 46,4% contra 46,2% de Lula, enquanto Zema registra 46,2% contra 46% do presidente. Ronaldo Caiado empata numericamente com Lula, ambos com 45,7%.

No Datafolha, Lula tem 46% contra 41% de Caiado e 48% contra 39% de Zema. Diante de Renan Santos, o presidente registra 48% contra 37%. O instituto também testou o confronto com Augusto Cury, em que Lula aparece com 45% contra 43% do escritor — diferença dentro da margem de erro.

Na BTG/Nexus, Lula aparece com 46% contra 43% de Caiado, 47% contra 40% de Zema e 47% contra 39% de Renan Santos. No primeiro confronto direto entre Lula e Augusto Cury testado pelo instituto, o escritor tem 45% contra 43% do presidente, também em empate técnico.

O Meio/Ideia mostra Lula à frente de Renan Santos por 46% a 40,3%, de Zema por 46% a 38%, de Caiado por 46% a 42% e de Augusto Cury por 46% a 40,9%. O instituto identifica Flávio como o adversário mais competitivo de Lula no segundo turno.

Augusto Cury mantém espaço na disputa?

O escritor Augusto Cury (Avante) aparece como um dos candidatos que ganharam espaço nas pesquisas da semana, embora os resultados mostrem sinais diferentes entre os institutos.

No Datafolha, Cury tem 6% no primeiro turno, contra 8% na rodada anterior. A queda de dois pontos ocorre após a arrancada registrada no levantamento anterior, quando ele havia passado de 2% para 8%.

Na BTG/Nexus, o escritor marca 9%, ante 11% na rodada anterior. Apesar da oscilação negativa, Cury permanece à frente dos demais candidatos que não são Lula ou Flávio.

No AtlasIntel, Cury aparece com 6,6%, tecnicamente empatado com Renan Santos, que tem 6,5%. No Meio/Ideia, ele registra 6,6%, também à frente dos demais candidatos fora da dupla principal.

O desempenho de Cury, portanto, varia entre os levantamentos. Ele aparece entre os nomes mais competitivos do grupo intermediário, mas ainda distante de Lula e Flávio no primeiro turno.

O que as pesquisas mostram sobre a rejeição?

A rejeição de Lula e Flávio também aparece em patamares elevados nos levantamentos que mediram o indicador. Os dois candidatos estão entre os mais rejeitados do eleitorado nacional, embora os percentuais variem de acordo com o instituto e a metodologia.

No AtlasIntel, Lula tem 52,5% de rejeição, contra 49,6% de Flávio. A diferença é de 2,9 pontos percentuais e está fora da margem de erro de um ponto. Jair Bolsonaro aparece com 37,7%, enquanto Renan Santos registra 35,7%.

No Meio/Ideia, Lula e Flávio aparecem tecnicamente empatados como os candidatos mais rejeitados. O presidente registra 46,6%, contra 45,7% do senador. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais.

Na BTG/Nexus, Flávio tem 50% de rejeição, enquanto Lula marca 49%. Os dois permanecem praticamente no mesmo patamar da rodada anterior. O levantamento mostra ainda que Cury tem 29% de rejeição, Caiado, 36%, Zema, 42%, e Renan, 43%.

Os números indicam que a disputa entre Lula e Flávio ocorre em um ambiente de forte rejeição aos dois principais candidatos, com diferenças que não alteram o quadro de equilíbrio observado nas simulações de segundo turno.

Como está a avaliação do governo Lula?

As pesquisas AtlasIntel e BTG/Nexus mostram que o governo Lula permanece com avaliação majoritariamente negativa entre os entrevistados.

No AtlasIntel, 53,8% desaprovam o governo, enquanto 43,7% aprovam. Na avaliação geral, 50,8% consideram a gestão ruim ou péssima, contra 38,3% que a classificam como ótima ou boa.

Na BTG/Nexus, a aprovação oscilou de 46% para 45%, enquanto a desaprovação passou de 51% para 50%. A diferença entre os dois indicadores permanece em cinco pontos percentuais.

O AtlasIntel também perguntou aos entrevistados qual cenário eleitoral causa mais medo ou preocupação. A eleição de Flávio Bolsonaro aparece com 45,9%, contra 45% para a reeleição de Lula. A diferença de 0,9 ponto está dentro da margem de erro de um ponto, caracterizando empate técnico.

O que os números da semana indicam?

As quatro pesquisas divulgadas nesta semana mostram uma eleição presidencial marcada pelo equilíbrio entre Lula e Flávio Bolsonaro. No primeiro turno, o presidente permanece numericamente à frente nos quatro levantamentos, mas a distância diminui em algumas pesquisas e se mantém dentro da margem de erro em outras.

No segundo turno, o quadro é ainda mais próximo. Lula e Flávio aparecem tecnicamente empatados em todos os institutos, com o senador numericamente à frente no AtlasIntel e no BTG/Nexus, o presidente na liderança no Datafolha e igualdade numérica no Meio/Ideia.

A principal notícia da semana está na convergência dos levantamentos: a disputa entre os dois candidatos se mantém aberta, sem vantagem estatisticamente definida para nenhum deles. No Datafolha, essa situação ocorre pela primeira vez na série histórica da eleição presidencial de 2026.

Como foram feitas as pesquisas?

O Datafolha ouviu 2.002 eleitores em todo o Brasil entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-01833/2026.

O AtlasIntel entrevistou 5.000 eleitores de todo o país entre 4 e 9 de setembro. A margem de erro é de um ponto percentual, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-01452/2026.

O Meio/Ideia ouviu 1.500 eleitores em todo o Brasil entre os dias 4 e 7 de setembro. A margem de erro é estimada em 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-07935/2026.

A 13ª rodada da pesquisa BTG/Nexus entrevistou 2.002 eleitores por telefone entre os dias 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-06790/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.