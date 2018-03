O que pensam as brasileiras sobre feminismo e assédio

Uma pesquisa feita com quase 2.000 mulheres e encomendada por VEJA mostra que o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, chega com as brasileiras meio lá, meio cá quando o assunto é feminismo. Na teoria, elas levantam os punhos em apoio à causa. Na prática, ainda são a metade do casal que bate ponto todo mês na reunião da escola dos filhos.

A imensa maioria ouvida pelo levantamento — 72% do total — disse já ter sofrido assédio, aí incluídos atos que até pouco tempo atrás causavam desconforto mas eram relevados, como o chefe que não para de elogiar a aparência da subordinada — 68% consideram que elogios em excesso do chefe são, sim, assédio, por exemplo. Quando o assunto é feminismo, 79% das entrevistadas afirmam ser a favor de protestos na rua, mas apenas 13% de fato participaram de alguma manifestação. Para conferir outros dados da pesquisa e ler a reportagem na íntegra, clique aqui.