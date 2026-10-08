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Brasil

O que os trabalhadores por aplicativo levam em conta ao escolher uma plataforma

Pesquisa questionou principal fator considerado por motoristas e entregadores para decidir onde trabalhar

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 16h30
Entregadores de aplicativo no Rio de Janeiro
Entregadores de aplicativo no Rio de Janeiro (Fernando Frazão/Agência Brasil)
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O maior ganho por corrida ou entrega foi citado como o principal fator para escolher uma plataforma para trabalhar por 62,7% dos trabalhadores de aplicativo que participaram de uma pesquisa.

A flexibilidade de horários aparece em segundo lugar, com 13,6%, seguida pelo maior volume de chamadas (10,4%). Já a menor taxa cobrada pela plataforma foi mencionada por apenas 7,4% dos entrevistados.

Segurança e suporte somaram 3,2%, enquanto 2,7% citaram outros motivos.

Os dados são do levantamento “Entre taxas e previsibilidade: profissionais de aplicativos opinam sobre novos modelos de trabalho”, realizado pela GigU em parceria com a Jangada Consultoria de Comunicação, que ouviu 2. 298 pessoas.

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“Existe uma diferença importante entre taxa e renda. O trabalhador pode aceitar pagar uma comissão maior se, no fim da operação, ganhar mais. É esse pragmatismo que aparece na pesquisa”, diz Luiz Gustavo Neves, CEO e cofundador da plataforma, que oferece ferramenta aos trabalhadores da área.

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