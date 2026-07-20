O que o The Economist diz sobre as críticas de Trump ao Pix

A revista britânica The Economist saiu em defesa do Pix ao afirmar que as críticas dos Estados Unidos ao sistema brasileiro de pagamentos instantâneos não encontram respaldo nos fatos. A publicação sustenta que o mecanismo, citado pelo governo americano para justificar tarifas sobre produtos brasileiros, não discrimina empresas estrangeiras e destaca que o ataque ao sistema acabou reforçando a paixão dos brasileiros pelo Pix. O texto lembra ainda que instituições como Visa e Mastercard aderiram voluntariamente à plataforma, contrariando a tese de que ela seria protecionista.

Na avaliação da revista, o Pix ampliou o mercado de pagamentos eletrônicos em vez de substituir outros meios e passou a pressionar as empresas de cartões a justificarem as taxas cobradas. O The Economist afirma ainda que a verdadeira preocupação dos Estados Unidos “talvez seja a possibilidade de o sistema de pagamentos instantâneos brasileiro se tornar um modelo para o restante da América Latina”, reduzindo a influência e os lucros das redes americanas de cartões na região.