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Brasil

O que o The Economist diz sobre as críticas de Trump ao Pix

Publicação avaliou as críticas feitas pelos Estados Unidos ao sistema de pagamentos criado pelo Banco Central

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 15h27
Pix - Banco Central - dinheiro
Pix é a plataforma mais usada no Brasil (Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
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A revista britânica The Economist saiu em defesa do Pix ao afirmar que as críticas dos Estados Unidos ao sistema brasileiro de pagamentos instantâneos não encontram respaldo nos fatos. A publicação sustenta que o mecanismo, citado pelo governo americano para justificar tarifas sobre produtos brasileiros, não discrimina empresas estrangeiras e destaca que o ataque ao sistema acabou reforçando a paixão dos brasileiros pelo Pix. O texto lembra ainda que instituições como Visa e Mastercard aderiram voluntariamente à plataforma, contrariando a tese de que ela seria protecionista.

Na avaliação da revista, o Pix ampliou o mercado de pagamentos eletrônicos em vez de substituir outros meios e passou a pressionar as empresas de cartões a justificarem as taxas cobradas. O The Economist afirma ainda que a verdadeira preocupação dos Estados Unidos “talvez seja a possibilidade de o sistema de pagamentos instantâneos brasileiro se tornar um modelo para o restante da América Latina”, reduzindo a influência e os lucros das redes americanas de cartões na região.

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